日「吃麻糬」祈求長壽卻成奪命菜　曾導致百人住院9人窒息身亡

▲日本吃麻糬的新年習俗，卻成為致命的危機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

日本新年有吃麻糬、年糕的習俗，然而其中卻隱藏著致命的危機。東京在12月31日就有12人因為吃麻糬噎到而送醫，其中一名80歲男性還因此死亡。最嚴重在2015年，有9窒息死亡。對此政府還特別呼籲不要放任長者或嬰兒獨自享用麻糬，避免意外發生。

根據Japan Today報導，每到新的一年，日本政府都會重新呼籲並警告大眾，在食用傳統麻糬時，一定要充分的咀嚼在吞下，且不要一次咬太大口，國家警察廳和消防廳也展開行動，調查各地小吃攤是否有造成致命危險的問題。

日本在2018年共有2人因吃麻糬而死亡，2015年更是嚴重，光是在東京就有18人送醫，3人死亡，而全國總共128人送醫，9人因窒息身亡。這些送醫的日本人有70%為60歲以上的老人，因此政府也表示不要放任老人獨自一人享用。

▲日本也會製作年糕加進雜煮湯裡食用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

曾經有案例說到，一名老翁因為半夜餓肚子，所以起床找了麻糬來吃，卻不小心卡在喉嚨，但當時並於期他人協助，而造成最後窒息而死。2001年也曾發生老翁噎到的事件，但當時在一旁的女兒也及時幫老翁將麻糬取出，才避免意外發生。

日本搗麻糬、吃麻糬和年糕為新年的傳統習俗，以糯米為材料，透過杵臼搗打使其具有黏性接著就可以捏成員行麻糬或方形年糕使用。除了直接享用以外，也可以加進紅豆湯或是日式雜煮湯裡。「年糕」在日本代表象徵吉祥的食品。