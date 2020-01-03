影／蔡英文踏進沈一鳴辦公室　視察衡山指揮所替國軍打氣

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日下午前往國防部及衡山指揮所視導，也到了參謀總長沈一鳴的辦公室，同時也關心其他辦公室的國軍袍澤，請大家必須確保民心、軍心穩定，台海周邊安全，以及裝備檢整完善。

蔡英文上午在總統府內召集國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、各軍種司令等國軍將領，以及國安會秘書長李大維、國安會相關幕僚，召開「國防軍事會談」。

在該會中，蔡英文也指示在3日下午之前，於台北賓館設置追思會場，讓民眾能夠在4日前往追思致意。對此，總統府說明，這是設置讓民眾可以致意的場所，不是靈堂，在設置完畢後，總統蔡英文會前往，也會對外說明開放時間，讓國人前往向殉職國軍致意。

接著，蔡英文下午前往國防部視導，也進入沈一鳴的辦公室，緬懷他過去的點滴，也前往其他處室，替國軍袍澤們打氣。然後蔡英文則前往衡山指揮所，視導國軍聯合作戰指揮中心，透過視訊聽取各戰備部隊工作報告。

▲▼總統蔡英文視察國防部，踏進沈一鳴的辦公室。（圖／總統府提供）



▲總統蔡英文視察國防部，踏進沈一鳴的辦公室。（圖／翻攝蔡英文臉書）



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