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黑鷹失事後多家壽險公司啟動關懷機制　初估理賠金額逾千萬

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▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者紀佳妘／台北報導

空軍黑鷹直升機2日上午發生迫降意外，釀成參謀總長沈一鳴等高階將官在內8死5傷。多家壽險公司紛紛掌握傷亡名單，開始啟動關懷服務機制，初估理賠金額逾千萬元。

國泰人壽確認後發現有5人是保戶，理賠金額共計1,174.7萬元，已於第一時間派人前往罹難者家屬進行關懷慰問；台灣人壽指出，經主動比對資料後，罹難者中共有2位為公司保戶，目前確認受益人資料後，將立即啟動快速理賠服務，金額估算約達1,100萬元。

富邦人壽指出，已知有7名為公司保戶，其中3名罹難者、4名傷者，後續將協助家屬進行理賠申請相關事宜；另外，中國人壽經查後，已確認有1名罹難者及1名傷者為保戶，目前通路及客服中心已立即啟動關懷慰問，以及快速理賠服務。

針對黑鷹直升機失事事件，新光人壽深表哀悼，並於第一時間展開傷亡保戶名單查詢，經查死亡名單中，有3名為保戶，顧及保戶及家屬無暇分心處理理賠事宜，已立即啟動重大關懷機制，將全力協助後續相關理賠及各項服務申請，協助家屬度過難關。

在黑鷹事故發生後，元大人壽即啟動緊急應變服務，經積極比對傷亡名單，確認其中有1名身故者為元大人壽保戶，目前已聯繫上保戶家屬協助理賠事宜，並予關懷慰問；南山人壽也啟動溫暖關懷理賠服務，第一時間掌握傷亡保戶名單，其中1名罹難者、1名傷者，盡速協助處理相關後續理賠事宜。

此外，全球人壽表示，針對國軍黑鷹直升機迫降失事的傷亡深感哀悼祝禱之意，並已啟動重大災害關懷機制，完成傷亡保戶名單查詢，盡速協助傷亡保戶與家屬理賠相關事宜。

金管會保險局表示，只要有重大事件發生，壽險公會即會啟動相關機制，讓保險公司盡速協助保戶或家屬進行申請理賠。

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