總士長韓正宏不追晉、原頒干城勳章　蔡英文要求破格頒「雲麾勳章」

▲總士督長韓正宏遺體送達靈堂。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日核定，參謀總長沈一鳴等7位殉職將士，依照原階各追晉一級，而總士官長韓正宏因已為總士官長，故不再追晉，而是核頒「雲麾勳章」。據了解，本來依照規定總士官長韓正宏是頒「干城勳章」，是在蔡英文指示下，追加「雲麾勳章」。

國防部午間表示，為表彰故參謀總長沈一鳴上將服務軍旅期間，對提升國軍整體建軍備戰工作，功勳卓著，特奉總統核頒「青天白日勳章」，並追晉空軍一級上將，以昭懋賞。

此外，故于親文少將、洪鴻鈞少將、葉建儀中校、黃聖航少校、劉鎮富上尉及許鴻彬二等士官長等6員，因著有功績，分別頒贈勳、獎章，並依原階各追晉一階。

另外，由於國防部總士官長韓正宏，為國軍士官最高職務，任職期間，對國軍士官制度推動與士氣提升，著有功績、足堪士官表率，蔡英文特別提升獎勵，核頒「雲麾勳章」，以表殊榮。

總士官長韓正宏因為已是國軍士官最高職務，負責總理、協調三軍士官及士兵事務，直接聽命於參謀總長。據了解，倘若追晉為少尉，在撫卹等各方面都會受影響，因此原則上並不會追晉。

不過，據了解，在總士官長韓正宏頒贈勳章的部分，依照規定原為「干城勳章」，但蔡英文破格贈勳，改為「雲麾勳章」。

▼ 罹難總士官長韓正宏。（圖／翻攝韓正宏臉書）



其他人也看了這些...

►蔡英文裁示追晉沈一鳴一級上將 頒授青天白日勳章

►黑鷹5生還者「最新情況」曝！陳映竹轉加護「觀察腿部傷勢」

►黑鷹直升機「黑盒子」找到了 國防部：已送運安會進行資料判讀

更多相關新聞...

►蔡英文國防軍事會談交付「3個確保」 事故調查進行中籲不要臆測

►蔡英文舉行「國防軍事會談」 為8殉職將士默哀1分鐘

►黑鷹墜毀8死關鍵「黑盒子」解讀 運安會：若軍方委託最快1天可完成

