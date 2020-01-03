競選活動暫停2天！　陳明義、吳秉叡PO文悼「黑鷹殉職將士」：願逝者安息

▲發生黑鷹憾事，新北市第4選區立委候選人雙雙暫停競選行程。（圖／翻攝自吳秉叡、陳明義FB）



記者黃可昀／綜合報導

總統府秘書長陳菊2日到新莊迴龍捷運站，與立委蘇巧慧、鄭運鵬、吳秉叡一起在街頭拜票，四人共同高喊「2020，台灣要贏」，難得同框的景象吸引不少路過的人關注。國民黨立委候選人陳明義則是邀請到副總統候選人張善政，乘著車隊在新莊掃街拉票。

▲吳秉叡、蘇巧慧、鄭運鵬、陳菊2日早上在新莊拜票。（圖／翻攝自吳秉叡FB）



陳菊2日特地請假到新莊輔選，早上7時30分準時在迴龍站1號出口現身，聯手3位立委一起守住新北和桃園選區，喊出蘇巧慧1號、鄭運鵬2號、吳秉叡3號的「123會做事留國會連線」。此外，吳秉叡昨日晚間在臉書宣布，由於國軍直升機不幸罹難的憾事，他將暫停競選活動直到4日，願逝者安息、傷者平安。

陳明義2日則是繼續掃街行程，黨內大咖張善政也到場力挺，張善政致詞時針對「反滲透法」發表了自身看法，他強烈反對這項法條的通過，炮火對準民進黨，直批「1月11日一定要下架民進黨」。後來發生黑鷹直升機迫降意外，張善政、副主席郝龍斌原訂下午陪同陳明義掃街的行程臨時取消，陳明義也PO文表示，一切競選活動暫停2日哀悼後再繼續進行。

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