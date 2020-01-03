黑鷹失事消息不同步　侯友宜澄清：從沒說過參謀總長生還

▲侯友宜。（資料照／記者葉南州攝）

記者張乃文／新北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午發生迫降意外，包括參謀總長沈一鳴等13人皆在機上，釀成8死5傷的悲劇。而新北市長侯友宜也親赴烏來消防分隊關切搜救進度。不過，當時一度傳出參謀總長獲救的消息，侯友宜也澄清「我從來沒有說過沈參謀總長是生還的」。他表示，一切的消息都是以軍方的消息為主，新北市全力配合救災，過程全部是轉述當時軍方整個狀況。

侯友宜3日受訪時被問及2日的黑鷹直升機失事，當時消息較為雜亂，造成各方訊息與軍方不同步的情況。侯友宜說明，對於國軍英雄的殉職他十分哀慟也不捨，感念他們對中華民國的付出，而第一時間收到消息，他也立即指派消防局特搜大隊趕赴現場。他解釋，烏來的消防分隊友成立指揮應變中心，但當時的狀況是，地點並沒有很明確，因此軍方在兩處設立指揮站，一個是宜蘭、一個是新北市，轄區情況不明下，兩邊需要同時出動。

侯友宜說，兩方都有派人力搶救，軍方也派了兩組人馬，一切的消息都是以軍方的為主，新北市全力配合救災。他強調，所有消息以軍方、國防部的報告為準，所以過程全部是轉述當時軍方剛開始的整個狀況。

另外，侯友宜也澄清「我從來沒有說過沈參謀總長是生還的」。他表示，所有的消息的來源非常清楚，就是在場的軍方提供什麼消息，他們即向媒體報告，也因為兩邊都是由軍方進駐，消防局則是出動人力跟物力，全力配合軍方來搶救，他們只是轉述軍方的暫時的消息，但是一切要以國防部的軍方發布為主。

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