被指319槍擊自導自演！保外就醫的阿扁「親拄拐杖到北檢」狀告韓國瑜喊冤

記者劉昌松／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在政策辯論會上，重提2004總統大選時的319槍擊案，「是時任總統府秘書長邱義仁找人開槍的」，對此，當時挨槍住院的前總統陳水扁，現在雖然因貪污罪定讞獲保外就醫，仍不滿遭到傷口上灑鹽，3日在一邊一國行動黨成員陪同下，到台北地檢署控告韓國瑜、前總統馬英九與媒體人陳文茜妨害名譽。

▲前總統陳水扁不滿遭指319槍擊案自導自演，到台北地檢署按鈴控告總統候選人韓國瑜等人。（圖／記者劉昌松攝）

▲阿扁到北檢提告。（圖／記者張榮恩攝，下同）

陳水扁在提告前自拍影片上網表示，怎麼會有這麼「造謠、抹黑、沒水準、沒良心、可憐」的瞎掰指控？！如果是邱義仁找人開槍，難道是叫319檢警調專案小組召集人朱朝亮檢察長、成員刑事局長侯友宜所認定的唯一凶手陳義雄開的槍？

▲韓國瑜日前在總統辯論會上重提319槍擊案挨告。（圖為資料照／記者洪正達攝）

陳水扁指出，侯友宜在韓國瑜胡扯邱義仁後，也公開宣示他們的調查報告真金不怕火；藍委在立院推動成立的真調會調查報告最後也確認不是阿扁自導自演的，而當年第一時間開記者會誣陷319槍擊案是假的，是阿扁自導自演的連宋競選總幹事馬英九、發言人陳文茜。事隔15年，韓國瑜加碼把邱義仁拖下水，再圓一個大謊，是可忍孰不可忍！

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