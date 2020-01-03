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年輕飛官剛結婚就罹難　劉宥彤：現場感受哀淒與心碎

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▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

UH-60M黑鷹直升機2日墜機，釀8死5傷。親民黨不分區立委候選人劉宥彤深夜在臉書表示，她當社會記者時曾參與過一次軍機在花蓮撞山的墜機事件，當時曾訪問一位罹難年輕飛官的父親會不會埋怨，對方告訴她，兒子做軍人第一天起，命已經是國家的。

劉宥彤表示，她做過社會記者，跑過不少空難的新聞，其中還參與過一次軍機在花蓮撞山墜機事件，大家從新聞上看到的只是事件與畫面，她在現場感受的卻是哀淒與心碎。

劉宥彤提到，當年有一位年輕飛官不到30歲，剛結婚，卻在飛機失事中罹難，她曾問對方的父親心裡會不會有埋怨，對方說由兒子做軍人的第一天起，命已經是國家的，但也在想兒子會不會更想為了保衛國家，戰死在沙場上。

劉宥彤認為，這次的事故國家的損失是不可計數的，也只有在每次發生這類事件時，大家會想起來，軍人、警察、消防隊員等等都是每天用生命在保護人民。

劉宥彤呼籲，願往生者安息，如果有任何政黨、政治人物拿這件事做選舉操作，不管是陰謀論還是唱衰台灣，就一起抵制！天祐台灣，天祐中華民國，為三軍將士致上最高的敬意。

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