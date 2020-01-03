黑盒子曝光！黑鷹墜毀原因靠它解密…指揮官曝直升機外觀：嚴格來說不是很完整

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降新北市烏來山區，機身、機尾前後折斷，造成8名將官殉職，另5名受傷送醫治療，其中參謀總長沈一鳴也在罹難名單內，死傷慘重！3日上午軍方派員前往現場尋找黑盒子，並於上午10時40分尋獲，由軍方裝入背包內帶回，帶隊指揮官國防部總督察長中將黃國明也出面說明情況。

▲黑盒子搜尋現場入口，帶隊指揮官國防部總督察長中將黃國明出面說明。（圖／記者游芳男攝）

黃國明表示，所有卡片及紀錄器都已經尋獲，黑盒子在飛機主要機體裡面，外型都很完整，目前正在送回國家運輸安全調查委員會等相關單位進行資料判讀，要進一步釐清失事原因。

至於該如何處理黑鷹直升機殘骸，黃國明指出，由於事發地路面不平，大型機具無法順利上山，已拍攝現場畫面帶回，將由專門小組完整評估後再決定以吊掛方式，或是就地分解送下山。

▲帶隊指揮官黃國明說明搜尋黑盒子情況。（圖／記者游芳男攝）

黃國明透露，在現場也找到3、4個公事包，由於屬於個人物品，搜尋人員不方便拆開，僅能確定是任務人員的，將送回空軍司令部處理。面對媒體質疑是否有程序上的問題，他回應，接獲任務時不知道北檢要上山，第一要務就是找到飛行紀錄器，由於剛好找到公事包，也就送下山了，會將物品送回北檢。

另外，他提到，失事的黑鷹直升機機體嚴格來說都不是很完整，「外型還在，有一點殘破，但外型大體還在」。

▲軍方找到黑鷹直升機的黑盒子，並將它裝入背包內帶回判讀。（圖／讀者提供）

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