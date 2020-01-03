父勸轉地勤…黑鷹正駕駛熱愛飛行總說：會考慮　元旦與母視訊成最後身影

▲黑鷹直升機2日上午墜毀釀成8死5傷，正駕駛中校葉建儀南投老家雙親聞訊悲痛北上處理兒子後事。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

空軍救護隊編號933的「UH-60M」黑鷹直升機2日上午墜毀烏來、宜蘭交界處，釀成8死5傷，其中正駕駛中校葉建儀，元旦時才跟住在南投縣魚池鄉的母親視訊，豈料隔天竟在任務中殉職；噩耗傳回老家後，附近鄰居都不捨落淚，鄰居指出，葉建儀的父親近期才勸兒子轉為地勤，沒想到葉還在考慮，就發生這種事情。鄰居也說，葉的父母昨日已悲痛地北上處理後事。

▲正駕駛葉建儀（右）在駕駛黑鷹出任務時不幸罹難，南投老家雙親得知噩耗悲慟不已。（圖／翻攝自軍聞社、蕃薯藤）

葉建儀老家的鄰居說，葉的父母都是很和善的人，父親是台電退休員工，母親則還在遊樂園工作，葉從小就很孝順、成績相當優秀，也因此當上了飛官，還擔任參謀總長的直升機正駕。結婚生子後，每個月都會返鄉一趟探視父母，上週末才回老家一趟，元旦時還跟母親視訊，豈料隔天竟發生如此意外。

由於擔心兒子在惡劣天候中仍須駕駛直升機出勤，葉父曾勸他轉為地勤較為安全，但葉建儀也許因熱愛飛行，總是說會考慮，沒想到這趟任務竟成為他最後一次飛行，令人心痛。

鄰居提到，昨日傳出黑鷹墜落後，住在附近的飛官學弟便打算向葉家告知，但因悲慟難以啟齒，就委請其母親向葉父通知，而葉父始終不願相信是兒子失事身亡，直到透過電視新聞公布罹難名單，才心碎接受事實，帶著妻子、小兒子趕往北部處理後事。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



【更多新聞】



悼黑鷹慘劇扯年改...挨轟消費罹難者 王惠美：像楊蕙如一樣的網軍



騎車衝上跨年晚會與吳宗憲「同台」！ 男大生：對不起吳宗憲也對不起學校



BMW大7台中試車！技師逆向撞機車 20歲男女頭部變形亡