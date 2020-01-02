快訊／哀痛黑鷹重大傷亡！蔡英文、民進黨全黨今起暫停三天選舉活動





▲黑鷹墜毀現場畫面。（圖／記者游芳男攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區。空軍司令上將熊厚基表示，13位同仁有5人獲救，其他8人已沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。最新消息，蔡英文競選辦公室表示，哀痛重大傷亡，暫停2日起三天造勢活動及相關行程。

蔡英文稍早透過臉書向國人表示，「稍早國軍直升機在北部山區迫降，第一時間我就接獲國防部長通知，並隨即在總統府內聽取簡報，人員的平安是第一要務，我指示各單位務必全力搜救，確保所有人員的安全。詳細情形，國防部很快會召開記者會和國人說明，請國人安心。」

蔡英文總統連任競選辦公室聲明，鑑於今日國軍黑鷹直升機發生令人哀痛的重大傷亡事件，蔡英文總統作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文連任全國競選總部宣布，蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天（1/2-1/4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

民進黨中央黨部對此空難事件，痛失國家棟樑，感到悲痛不已，並與全體國軍、人民及家屬同感哀慟。卓榮泰主席稍早宣布即日起三天（1/2-1/4），全黨暫停辦理選舉公開之造勢活動及相關行程。

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