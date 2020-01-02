「我會非常懷念沈一鳴！」AIT處長酈英傑：美國隨時提供台灣協助

▲沈一鳴出席109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（資料照／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

針對陸軍一架UH-60M黑鷹直升機迫降造成參謀總長沈一鳴在內的8位軍官罹難，美國在台協會（AIT）表示，謹代表美國向罹難者的家人、同袍、及所屬團體表達最深切的哀悼之意，並已準備好隨時就此一事件為台灣提供協助。

美國在台協會處長酈英傑表示，AIT對於包括參謀總長沈一鳴在內等八名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟，美國在台協會代表美國向罹難者的家人、同袍、及所屬團體表達最深切的哀悼之意，同時祝福生還者早日康復。

▲AIT處長酈英傑( William Brent Christensen) 。（圖／記者季相儒攝）



酈英傑說，許多過去和目前仍在美國在台協會服務的同仁，都曾經與沈一鳴及其他罹難同仁共事愉快，一同致力促進美台的安全合作，這些不幸喪生的好朋友與曾經共事的夥伴將會常留在所有同仁的心中，希望AIT對支持台灣安全的堅定承諾，可以榮耀他們曾經留下的回憶。

酈英傑表示，能有機會和沈一鳴共事、一同促進美台安全關係，他感到非常榮幸，沈一鳴是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友，「我會非常懷念他」。

酈英傑也說，美國在台協會已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。

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