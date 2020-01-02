張志明喊1月11日庶民翻轉蔡英文　也要下架劉櫂豪

▲ 台東區域立委候選人張志明喊出「1月11日庶民翻轉下架蔡英文、下架劉櫂豪」記者會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

1月2日台東區域立委候選人張志明喊出「1月11日庶民翻轉下架蔡英文下架劉櫂豪」記者會，由張志明及前縣長黃健庭共同說明，首先張說自己的專長是「政策分析」，他綜觀民進黨政府及現任立委劉櫂豪這8年以來的表現，「只為選票、毫無原則」，所以他們可以「打著紅旗、反紅旗」「可以作賊的喊抓賊」。

張志明批上次開記者會請劉櫂豪法官幫小英老師的論文來申冤，劉櫂豪卻不敢出來澄清，只敢批評他只會開記者會。張志明反問去年縣長選舉劉櫂豪委員在立法院出席了幾次呢?要請劉櫂豪對鄉親交代!張志明說整個民進黨從總統到立委選舉就是「只為選票，毫無原則」。

黃健庭說捷地爾、焚化爐及美麗灣是台東3大陳年老案，是我在9年縣長任內一直以台東最大利益為考量，不計個人毀譽，努力尋求解決。重批反觀劉立委都做了什麼？黃健庭強調劉櫂豪的立場都是選票考量，而不是為台東解決問題。台26線被屏東縣政府做掉，環保署要給焚化廠整修的經費被民進黨立委擋下，劉都沒講過一句話。甚至傳出廠商在達仁鄉南田，用欺騙、違法的手段設置火箭發射基地，他也不聞不問。台東不需要這樣的立委，既然劉已經做了兩屆8年，不但沒有建樹，只把立委當選縣長的跳板，這次就讓大家來支持張志明。

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