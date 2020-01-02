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新竹光復中學不畏強敵環伺　2020年HBL進八強

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▲光復高中連續兩年順利晉級八強。。（圖／新竹市政府提供）

▲光復高中連續兩年順利晉級八強。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

被視為2018年HBL大黑馬的光復中學，2019年受到眾多球隊的挑戰與面對強棒選手喬楚瑜已畢業，但光復中學培養在地選手仍穩紮穩打，在預賽中被分配到死亡之組，以1勝2敗的成績晉級到複賽，而複賽隊伍強敵環伺如泰山高中、松山高中、南山高中，還有傳統名校強恕中學與青年高中等皆非等閒之輩，光復中學最終雖以分組第四名落入外卡，但仍舊未放棄希望，最後技壓治平高中順利取得晉級八強資格。新竹市長林智堅表示，沒有奇蹟只有累積，只要堅持就能夠美夢成真，期待光復再創佳績。

新竹市政府教育處表示，2019年HBL複賽從12月24至29日在高雄中學辦理，複賽隊伍每一隊無不希望擠下光復高中，奪下八強門票。24日首戰遇上南山，雖一度領先15分，卻被7顆三分球被逆轉，吞下首敗，但25、26兩日，遇上去年粉碎三連霸美夢的松山高中與12強一秒絕殺的泰山高中，分別以71比66和70比57強過「雙山」，情勢大好，但27、28日卻以大比數輸給青年高中與四連敗的強恕高中，落入了外卡，最終在29日以3分險勝治平高中，連續兩年順利晉級八強。

「氣力放盡後的堅持。」教練陳定杰表示，在球場上是沒有資格選擇對手的，所以一看到複賽賽程，一連三天的三座山(南山、松山、泰山)就積極備戰，碰上南山的首戰在最末節被追上逆轉，讓他持續提醒球員面對松山、泰山要堅持到底，最後成功攀過兩座山，但面對強恕和青年，選手確實面臨到氣力放盡的狀況，專注力無法集中，導致輸球，「放鬆心情後，面對治平，就是平常心。」終於拿下八強門票。

「很辛苦，但我們要創造籃球傳統名校。」光復高中高三余維豪表示，每一次的比賽都是球隊進步最快的時候，而連續的賽程對於我們選手的考驗也加劇，許多應該跟得上的腳步、投得進的球，都失準了，但我們不想放棄，不想讓別人看不起，覺得我們軟弱，我們要展現出堅強的一面，我們要創造光復的奇蹟。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，雖然光復中學去年的主將們，喬楚瑜已經畢業，但今年光復中學補上了新竹本地高三196公分的中鋒范智堯、187公分的重型矮中鋒楊瑞東，還有余維豪領軍，希望能夠再創「籃猿奇蹟」，市府近年積極培訓基層選手及社會體育的績優選手，市長上林智堅上任後也重視體育扎根工作，投入將近7,354萬元在各項選手培訓工作，另外，也投入超過1.35億元，完成23所學校、29項操場與球場整建工程，今年在籃球項目的訓練站上有8間國小、5間國中、5間高中，足見新竹市在籃球項目的基層蓬勃發展現象。

教育處表示，8強的賽事預計為2020年2月8至16日在台北市和平籃球場舉行，目前晉級本屆男子組8強的有泰山高中、南山高中、青年高中、高苑工商、東山高中、能仁家商、光復高中與南湖高中，賽事精彩可期，希望市民朋友在8強的賽事能夠為光復高中打氣、加油。

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