108年全國語文競賽　竹市12菁英勇奪特優佳績

▲新竹市12位競賽員在激烈競爭下脫穎而出，勇奪全國特優成績。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

108學年度全國語文競賽於11月23、24日於台北市內湖高工及麗山國中盛大登場，來自全國22縣市1,880位選手一較高下，這1880名選手皆是經各縣市的初賽與複賽的語文菁英，本市12位競賽員能在激烈競爭下脫穎而出，勇奪全國特優成績實屬不易。新竹市長林智堅表示，恭喜獲獎的選手，同時感謝所有參賽同學及指導老師的共同努力及與家長們的支持，讓選手們在全國賽事勇奪佳績。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，全國語文競賽是每年語文界的盛事，分國、閩、客及原住民族語，包含朗讀、演說、字音字形等項目，競賽組別分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等五組，參賽的選手都是各縣市的語文菁英。新竹市今年共有69位競賽員參賽，其中12位競賽員能在全國語文高手中勇奪全國特優，實屬不易。也感謝承辦學校載熙國小及協辦學校舊社國小校長及團隊在今年市賽及全國賽事期間全力協助。

黃錦能指出，新竹市在推動語文及閱讀教育不遺餘力，除積極辦理學校圖書館整建與翻修，亦積極籌建新竹市圖書館新總館，要營造優質的閱讀空間，讓孩子「愛上閱讀、享受閱讀」；為落實語文教育推動，除學校的語文課程外，另透過舉辦各項語文競賽及作文比賽，增進學生間彼此的交流，透過觀摩與競賽來提升學生語文實力。

「練閩南語朗讀比賽雖然很困難也很辛苦，但想到閩語正在逐漸消失中，就覺得有義務。」獲頒國中組閩南語朗讀特優的彭桓恩表示，既然我會說閩南語，推廣閩南語就如同是我的使命，就應該盡一份心力把閩南語及文化繼續傳承下去。彭桓恩媽媽也表示，閩南語練習對桓恩也是排解功課壓力的一種方式，而且桓恩會不斷的去研究閩南語的腔調及不同場合說法，他不只是為了比賽去練習閩南語，而是把閩南語落實在他的生活當中。

「謝謝林瓊玉老師一路教導我、陪我到全國賽，未來語文競賽的客語項目都會繼續參加。」第一次參賽就榮獲國小組客語演說特優的東門國小鄭可婕表示，學校本土語言老師有教客語，但因為在家跟媽媽、阿婆及阿公也會講客語，所以選擇客語演說比賽，雖然練習時要特別準備動作跟音調高低很辛苦，但最大幫助是可以練膽量，並勇於向大家發表感想。

教育處表示，本市12位榮獲全國語文競賽特優者分別為：國語演說高中學生組黃筠涵、客家語演說國小學生組鄭可婕、國語朗讀國中學生組謝承叡、閩南語朗讀國中學生組彭桓恩、客家語教師組朗讀羅伊廷、泰雅族語朗讀高中學生組六‧尤富、汶水泰雅族語朗讀高中學生組林昕、排灣族語朗讀國小學生組孔姵璇、作文教師組詹佳鑫、寫字社會組陳國香、閩南語字音字形高中學生組陳昱儒、客家語字音字形高中學生組羅冠翔。