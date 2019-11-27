竹市特教美展溫馨開幕　「朋友們」畫作展現友愛跨越障礙

▲王宏嘉及老師與副市長合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市108年度「特殊教育」學生美術作品展27日在市府大廳開幕，共展出89件特殊教育美術比賽前三名優秀作品，其中育賢國中王宏嘉的作品「朋友們」獲繪畫類第一名，其作品筆觸簡單，卻透露出對朋友的喜愛與重視，獲得評審青睞。開幕式邀請得獎同學發表創作心路歷程，場面溫馨感人，新竹市副市長沈慧虹親自出席恭喜得獎同學，給予這群孩子鼓勵。新竹市長林智堅表示，89件展出作品呈現獨特眼光，讓我們看見不一樣的世界。

沈慧虹致詞時表示，感謝這群孩子們的家長和老師，讓孩子用藝術說話，提供舞台讓他們自我展現。自市長上任後，積極投入專業資源在特殊教育，除挹注於特教經費達4.75億元，占總教育經費6.36%，高於特教法所規定5%比例外，更致力推動特殊教育工作，提供身心障礙學生所需要的學習資源，打造友善融合環境。

「在孩子的人生跑道上，創造不同的第一名，讓孩子在不同的舞台上都能發揮所長，讓竹市孩子一個都不能少。」沈慧虹表示，新竹市政府結合教育處、社會處與衛生局，組成跨局處小組主動關心特教孩子就學情形，讓每個特教孩子都能順利就學。此外，也提升特教人力，今(108)年特教助理員比去年增加約1成，共117位特教助理員，同時增聘12位特教教師，讓家長安心上班，這群慢飛兒快樂平安學習。新竹市自107年起提高早療補助，一般戶每月3,000元提高至4,000元，低收入戶每月5,000元提高至6,000元，減輕家長負擔。

育賢國中老師王玟琇表示，王宏嘉從小不擅言詞，最喜歡音樂，常隨著音樂起舞，畫畫的興趣是進入國中後透過老師的引導而產生，這次得獎作品「朋友們」本來的主題是自畫像，但王宏嘉希望把其他朋友畫進去陪伴他，因此成就了這獨特的作品。雖然筆觸簡單，但卻能看出他對同學們真摰的情誼，是一幅充滿友愛的作品。透過這幅畫作也可以看出，同樣的題材用在不同的孩子身上，他們會用另一個視角發揮自己的創造力，每個孩子都是獨特的，我們都應該給予尊重。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，特教學生部分學習能力受到先天限制，卻不畫地自限，透過老師們的指導與啟發，藉由各項媒材表現出質樸的童真與視角，畫作豐富多元深獲評審委員們的讚賞。新竹市特教美術比賽與展覽已連續辦理15年，也提供給特殊孩子一個自我展現的舞臺，並鼓勵特教學生透過藝術媒材，展現他們的原創力，建立學習正向楷模及自信心。

教育處表示，「特殊教育」學生美術作品展自今(27)日起至29日於市府大廳出展出，特教美展比賽分為繪畫、漫畫及電腦繪圖3大類，徵稿對象包含特教生及一般生，並依據學生年級共細分為31組，約有683件作品參賽。經過專家學者評選，選出各類組前三名共89件得獎作品展出，感謝大庄國小承辦此次活動，讓這些美麗的作品得以順利展出，歡迎民眾前往欣賞，一同來參與這場藝術創作的美學饗宴。