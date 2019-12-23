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載熙國小操場全新啟用　林智堅PK金牌競走選手

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▲新竹市長林智堅與全國競走金牌選手挑戰競走。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與全國競走金牌選手挑戰競走。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

培育國家級競走選手的載熙國小新操場正式落成！新竹市長林智堅上周前往視察全新啟用的載熙國小操場，並與全國競走金牌選手挑戰競走，為在地的競走選手加油打氣；林智堅表示，過去載熙國小操場不只催生全國金牌選手，更讓台灣拿下國際競走比賽首面金牌，操場全新改造後，將為選手提供更安全專業的訓練場地。

新竹市政府教育處說，載熙國小操場是新竹市競走隊主要練習場地，集結全市熱愛競走的孩子，在彭鎮達教練的帶領下，栽培出鄔惟喬、黃芷誼等全國金牌選手，可以說是新竹市競走金牌的搖籃，在林智堅市長大力支持下，重塑一座專業的操場跑道，用實際行動給予新竹市競走隊最大的支持。

教育處表示，載熙國小操場除提供新竹市競走隊培訓外，更是學生體育課、球隊、田徑隊及社區民眾重要的運動場地，過去舊操場15年未整修，安全性不足、對使用者造成危險，市府投入800萬改造操場煥然一新，專業的場地未來將成為選手、學生與社區民眾的優質運動環境。

林智堅市長20日與教育處長黃錦能、載熙國小校長陳嚴坤，以及競走隊選手進行「接力競走PK賽」，賽前林智堅也向競走選手請益，首度嘗試膝蓋不能彎曲、腳掌不能離地兩大競走規則，初次嘗試讓林智堅忍不住大喊比想像中困難，一開始腳步「卡卡」，在教練與學子協助下逐漸熟悉、快速邁出步伐。

「競走看似簡單，卻需要不斷練習技巧、全身平衡的律動。」擔任接力賽最後一棒的林智堅直呼壓力好大，全力以赴讓小智隊「走」出第一名，賽後彭鎮達也表示，在極短的時間內就掌握到訣竅，雖動作不夠完美，但仍給予三人正面肯定，競走隊選手也直呼與市長競走經驗超有趣。

林智堅親自體驗競走後，更加肯定選手努力，賽後他親自頒發2019風城盃全國競走錦標賽3.5公里女子團體組第一名給獲獎選手們，他也強調，市府已投入1.35億元改善各校操場與球場等體健設施，不只讓孩子更安全進行體育課，更讓喜歡運動的孩子，能發揮所長，站上世界舞台。

教育處表示，競走運動在新竹市約於民國96年開始發展，發展之初客觀條件不佳，但在熱情的彭鎮達指導下，新竹市競走隊於國內外比賽成績斐然；現在，選手們練習的場地整建完畢，優質的環境除了培育載熙學生也提供新竹市的競走團隊(光華國中、三民國中、培英國中、竹光國中、西門國小、清大附小)等學校選手有更好的訓練場地。

陳嚴坤表示，為讓載煕國小操場整建達最佳化，規劃以操場美學、空間配置最佳化及提升運動性為三大面向，故打破舊操場邊緣的花臺，擴展整體視野，配置適宜的運動球場及新設PU跑道，整體配色以美學角度出發，營造出學校即社區、社區即學校的氛圍，提升運動風氣與功能性，鼓勵全民一起來運動。

教育處長黃錦能說，閱讀和運動是林智堅市長上任後的施政核心，完善體育設施給予選手和學生更好的友善運動環境是重要的政策。為了能夠讓選手有更多更好的訓練環境，近年已投入1.35億元，完成23所學校、29項操場與球場整建工程，去(107)年陸續整修了逾十年未曾修繕之設施，如內湖國中風雨操場、內湖國小多功能球場、東園國小跑道等，東園國小更帶入「彩虹跑道」美觀設計，增進校園美感，以整體校園作為配置，重新規劃。

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