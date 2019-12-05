　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「拳」力以赴前進奧運　今年總統盃拳擊錦標賽在新竹

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中華民國108年總統盃拳擊錦標賽於新竹市立體育館舉辦。（圖／新竹市政府提供）

▲中華民國108年總統盃拳擊錦標賽於新竹市立體育館舉辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中華民國108年總統盃拳擊錦標賽12月2日至7日於新竹市立體育館舉辦，賽事分為國中、高中與社會組，共有93隊645位選手參加，是台灣拳壇重要賽事，每年吸引重量級選手參賽，是拳擊界極具可看性的賽事。新竹市長林智堅表示，歡迎全國縣市的選手來到新竹市，以戰養戰、彼此交流學習，祝福選手獲得好成績。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，拳擊項目是新竹市體育的小金庫，不僅僅為新竹市在今(108)年全國運動會上奪下 2金 1銀3銅佳績，在2019的亞洲青年錦標賽柯媛蒨也在81公斤量級奪下台灣首座金牌，教育處也表示，2020年東京奧運即將開打，本市子弟兵陳念琴、杜柏緯，兩位目標一致皆指向明年亞洲區奧運資格賽，希望能為新竹市帶來第一面的拳擊項目奧運獎牌。

「2020東京奧運，我們的目標是要拿下四面金牌。」中華民國拳擊協會理事長李武男表示，感謝新竹市政府提供了非常好的場地，讓選手能夠來到新竹市參加比賽，透過這樣的比賽彼此交流與學習，希望參賽的選手們能夠繼續堅持，並努力在賽場上拚搏，為台灣奪下更好的成績。

「沒有市政府的協助，比賽是辦不起來的。」新竹市體育會拳擊委員會總幹事柯文明教練指出，這幾年總統盃拳擊錦標賽都由新竹市承辦，非常感謝中華民國拳擊協會給了新竹市這樣的機會，更感謝新竹市政府，能夠全力支持全國性的賽事在新竹市辦理，能夠承接大型全國性賽會，讓在地選手在家鄉比賽，並熱情接待所有外地選手，積極提升基層選手的賽事戰力。

「我們目標當然是每個量級都可拿下獎牌。」成德高中專任運動教練李佳芬非常有自信的說，本次新竹市國、高中組出賽25位選手、社會組7位選手，目標為團體冠軍；三民國中林壯蔭教練也表示，新竹市的基層拳擊選手對於其他縣市選手而言，都是極具挑戰性，能夠在自己家鄉奪下大賽冠軍，是對選手努力訓練的最好回報。

教育處表示，本年度培育拳擊基層運動選手訓練方面，共有虎林國小、富禮國中、三民國中、建華國中、成德國中、成德高中，以及拓展到清華大學，近年拳擊四級培育計畫已逐步展現成果。今年度新竹市小將更在「瑞典-黃金女郎拳擊邀請賽」、「匈牙利拳擊公開賽」、「保加利亞拳擊公開賽」、「亞洲青年拳擊錦標賽」等多項國際賽事披金戴銀，為台灣爭光。即日起至12月7日皆有賽事於新竹市立體育館舉辦，歡迎民眾踴躍進場為新竹市的選手們加油。

ET快訊
女檢座暗中追查1年！終於讓「卡神」栽了　華山分屍案也靠她
《艋舺》資深男星侯傑病逝！　享壽73歲
周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣！「要唱還需你同意嗎」阿信也按讚
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「拳」力以赴前進奧運　今年總統盃拳擊錦標賽在新竹

台東唯一入選　池上日暉渡假村獲觀光局「2019年度之星」飯店

台東南橫警所與社會慈善團體寒冬送被　暖身更暖心

多元訓練健康為本　永康警健身館、桌球館啟用顧健康！

府城優質宮廟再進化　立公約贈背心展現廟會新文化

台東義消「縣楷模」甄選　努力朝一鄉一高級救護隊目標

連鎖運動賣場瞄準高雄亞灣區　「占地4千坪」南臺灣最大

逾50年舊香山區公所空間再活化　變身里民活動中心

台東農產慢食與日本南部鐵器聯手　跨域交織安心食農文化

以環保科技查緝環境不法犯罪　台南展現環保稽查高效率

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

「拳」力以赴前進奧運　今年總統盃拳擊錦標賽在新竹

台東唯一入選　池上日暉渡假村獲觀光局「2019年度之星」飯店

台東南橫警所與社會慈善團體寒冬送被　暖身更暖心

多元訓練健康為本　永康警健身館、桌球館啟用顧健康！

府城優質宮廟再進化　立公約贈背心展現廟會新文化

台東義消「縣楷模」甄選　努力朝一鄉一高級救護隊目標

連鎖運動賣場瞄準高雄亞灣區　「占地4千坪」南臺灣最大

逾50年舊香山區公所空間再活化　變身里民活動中心

台東農產慢食與日本南部鐵器聯手　跨域交織安心食農文化

以環保科技查緝環境不法犯罪　台南展現環保稽查高效率

堆高機「恐怖翻覆」壓死爸爸！7歲兒目睹嚇叫　對車底哭喊

外資熱錢連3個月湧入　全年可望挑戰5年來最高紀錄

SBL／努力找回球迷　籃協：SBL才能給本土球員舞台

前團員怒控「在不瘋狂就等死」公司7霸凌行為！　「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

「基於對數位落差的關懷…」　總統府附「搜尋連結」狠酸陳學聖

女外送員機車拋錨超無助！他近看「穿著」傻眼：倒彈…秒騎走放生

「學習歷程檔案」不利弱勢生？蔡英文辦澄清質疑：總統強調對弱勢學子的協助

網傳水庫裝設太陽能板不環保　公部門澄清「不影響水質」

空屋突破2.3萬宅！台中主力推案雙屯區　將現賣壓危機

幫胞兄沈玉璞關說？沈玉琳「笑到內褲都鬆了」

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

單親媽背1歲兒賣烤地瓜　想讓女兒回到身邊

新竹人臭味吸到快吐！驚見一條火線

單親媽賣烤地瓜　兒立志當警護她

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

單親媽攜子賣地瓜　宜蘭人排隊幫下架

鄭文燦頒農業發展貢獻獎　朝品牌化

台南有熊出沒？巨大腳印驚動議長

蟲蟲入侵　宜蘭五十二甲溼地「樹上煙火」遭啃光

劍湖山跨年　將放9分20秒煙火

清水岩溫泉露營區　2020年啟用

桃園3農漁會　獲「農金獎」

全民督工　桃園市圖總館工程及進度

婦人台南雙春失蹤海巡協尋

台南舞廳槍擊案凶嫌逃亡台北　

更多熱門

相關新聞

新竹國小籃球場展新面貌　迎接122年校慶

新竹國小籃球場展新面貌　迎接122年校慶

讓球場成為學童在學校最愛的空間!為營造學生的良好的運動場所，營造友善校園環境，本(108)年度市府投入710萬元改善舊社國小、頂埔國小與新竹國小的籃球場鋪面的修繕，繼舊社國小籃球場於9月啟用後，新竹國小球場日前完成竣工，打造出能夠同時作為樂樂足球與躲避球場地的空間，使所有的孩子都能夠有安全無虞的運動環境。

竹市特教美展溫馨開幕

竹市特教美展溫馨開幕

108年全國語文競賽　竹市12菁英奪特優

108年全國語文競賽　竹市12菁英奪特優

長跑女王朱韻丞800公尺三連霸

長跑女王朱韻丞800公尺三連霸

竹市萬聖節大遊行　「動物搗蛋趴」26日晚登場

竹市萬聖節大遊行　「動物搗蛋趴」26日晚登場

關鍵字：

108年總統盃拳擊錦標賽 新竹市教育處

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面