「拳」力以赴前進奧運　今年總統盃拳擊錦標賽在新竹

▲中華民國108年總統盃拳擊錦標賽於新竹市立體育館舉辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中華民國108年總統盃拳擊錦標賽12月2日至7日於新竹市立體育館舉辦，賽事分為國中、高中與社會組，共有93隊645位選手參加，是台灣拳壇重要賽事，每年吸引重量級選手參賽，是拳擊界極具可看性的賽事。新竹市長林智堅表示，歡迎全國縣市的選手來到新竹市，以戰養戰、彼此交流學習，祝福選手獲得好成績。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，拳擊項目是新竹市體育的小金庫，不僅僅為新竹市在今(108)年全國運動會上奪下 2金 1銀3銅佳績，在2019的亞洲青年錦標賽柯媛蒨也在81公斤量級奪下台灣首座金牌，教育處也表示，2020年東京奧運即將開打，本市子弟兵陳念琴、杜柏緯，兩位目標一致皆指向明年亞洲區奧運資格賽，希望能為新竹市帶來第一面的拳擊項目奧運獎牌。

「2020東京奧運，我們的目標是要拿下四面金牌。」中華民國拳擊協會理事長李武男表示，感謝新竹市政府提供了非常好的場地，讓選手能夠來到新竹市參加比賽，透過這樣的比賽彼此交流與學習，希望參賽的選手們能夠繼續堅持，並努力在賽場上拚搏，為台灣奪下更好的成績。

「沒有市政府的協助，比賽是辦不起來的。」新竹市體育會拳擊委員會總幹事柯文明教練指出，這幾年總統盃拳擊錦標賽都由新竹市承辦，非常感謝中華民國拳擊協會給了新竹市這樣的機會，更感謝新竹市政府，能夠全力支持全國性的賽事在新竹市辦理，能夠承接大型全國性賽會，讓在地選手在家鄉比賽，並熱情接待所有外地選手，積極提升基層選手的賽事戰力。

「我們目標當然是每個量級都可拿下獎牌。」成德高中專任運動教練李佳芬非常有自信的說，本次新竹市國、高中組出賽25位選手、社會組7位選手，目標為團體冠軍；三民國中林壯蔭教練也表示，新竹市的基層拳擊選手對於其他縣市選手而言，都是極具挑戰性，能夠在自己家鄉奪下大賽冠軍，是對選手努力訓練的最好回報。

教育處表示，本年度培育拳擊基層運動選手訓練方面，共有虎林國小、富禮國中、三民國中、建華國中、成德國中、成德高中，以及拓展到清華大學，近年拳擊四級培育計畫已逐步展現成果。今年度新竹市小將更在「瑞典-黃金女郎拳擊邀請賽」、「匈牙利拳擊公開賽」、「保加利亞拳擊公開賽」、「亞洲青年拳擊錦標賽」等多項國際賽事披金戴銀，為台灣爭光。即日起至12月7日皆有賽事於新竹市立體育館舉辦，歡迎民眾踴躍進場為新竹市的選手們加油。