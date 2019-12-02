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校園體健設施再升級　新竹國小籃球場以展新面貌迎接122年校慶

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▲籃球場是下課後孩子們最喜愛的場地。（圖／新竹市政府提供）

▲籃球場是下課後孩子們最喜愛的場地。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

讓球場成為學童在學校最愛的空間!為營造學生的良好的運動場所，營造友善校園環境，本(108)年度市府投入710萬元改善舊社國小、頂埔國小與新竹國小的籃球場鋪面的修繕，繼舊社國小籃球場於9月啟用後，新竹國小球場日前完成竣工，打造出能夠同時作為樂樂足球與躲避球場地的空間，使所有的孩子都能夠有安全無虞的運動環境。

新竹市政府教育處指出，新竹國小的戶外籃球場是學生們下課最喜歡去的體育場所，至今使用已十餘年，因年久地面表層出現龜裂破損，上體育課、下課時間都充滿危險，為了讓學童有更好且安全使用的籃球場空間，市府核定補助新台幣150萬元，解決原本籃球場表層龜裂等問題。

教育處長黃錦能表示，新竹市將閱讀與運動列為主要政策積極推動，而良好的運動環境塑造，必須有硬體設備的支持。近年已投入逾38億推動新校園運動，並同時積極改善各校運動設施，目前已投入1.35億元，完成23所學校、29項操場與球場整建工程，去年陸續整修了逾十年未曾修繕之設施，如內湖國中風雨操場、內湖國小多功能球場、東園國小跑道等，東園國小更帶入「彩虹跑道」美觀設計，增進校園美感，以整體校園作為配置，重新規劃。

「這是建校122周年的禮物。」新竹國小校長張淑玲表示，籃球場是下課後孩子們最喜愛的場地比起其他區域使用率非常高，而今完工後籃球場除了為一般籃球運動外，還另外劃設了躲避球場和樂樂足球，讓學校的躲避球隊可以有標準的練習場以及作為樂樂足球的運動場所。兩座籃球場可以同時成為籃球、躲避球與樂樂足球的使用場地，功能性大為增強。

黃錦能表示，為給學生更好的體育環境，今(108)年度共核定15所學校17件體育工程發包興建或改善，投注經費6,620餘萬元，各校工程已陸續完工，新竹國小籃球場是今年度第9所完工學校，累計4年多來將完成28所學校52個各式球場與運動設施興、整建，將帶給學生嶄新的校園體驗。

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