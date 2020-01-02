黑鷹直升機迫降搜救　柯文哲取消直播全力幫國軍弟兄打氣

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國防部一架黑鷹直升機2日上午迫降烏來山區，包括參謀總長沈一鳴等多名高階軍官都在機上，目前僅有部分人員獲救，救難人員仍在持續搶救中。此事件各界都表達慰問，目前正在全台掃街拉抬子弟兵的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲宣布，下午車掃直播暫停，呼籲各界共同為搜救隊、國軍弟兄加油打氣。

▲柯文哲宣布取消直播，幫國軍弟兄打氣。（圖／取自柯文哲臉書）

柯文哲2日下午將在彰化進行車掃，但因發生黑鷹直升機意外事故，上午臨時宣布直播取消。柯文哲表示，第一時間幕僚已經告訴我相關資訊，據傳有多位將領在機上，在此祈禱所有人平安無事，下午的掃街直播將暫停一次，請每一位朋友共同為搜救隊，以及國軍弟兄加油打氣。

另外，民眾黨發起人蔡壁如也在臉書上喊話，盼全台灣人民能夠一起為我們的軍人同胞祈禱，平時他們為我們固守疆土、保衛家園，現在正是舉國人民應當齊心為他們祈禱，而台北市也會動員醫護警消的救援能量，主動積極協助中央的搜救任務。請大家一起，為我們的國軍弟兄集氣祝禱，願他們能夠平安回來。

▲黑鷹直升機迫降，松山指揮部記者會，成員名單及起飛點。（圖／記者林敬旻攝）



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