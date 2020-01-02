雲端最前線／助選？擾民？蔡英文上班尖峰路口拜票

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選戰倒數，民進黨發起「全台大站路口」行動，就連總統蔡英文也破天荒陪立委候選人「站路口」，但消息一出引發爭議，由於維安升級路口管制，挨批上班時間根本是擾民，就連作家苦苓也表示，如此一意孤行這一票很難投給蔡英文。競選總部緊急改成快閃打氣活動，是否能夠撫平負面聲量，再度換成選票？《雲端最前線》2日邀請台北市議員李柏毅、民眾黨發言人陳思宇、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲蔡英文破天荒站路口拜票活動 。

立法院三讀通過反滲透法，引發各界熱議。台北市長柯文哲1日受訪時強調，法令只要講清楚、明文規定，大家當然可以遵守。尤其是反滲透法這頂大帽子，誰敢反對？不是法的問題，人民對政府沒有信任感才是問題。法案爭議會延燒至今，是否真如柯市長所言，是人民擔憂「綠色恐怖」籠罩生活？

2日上午，國軍直升機於北部山區迫降，國防部也證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，目前多人已經被發現送醫，搜救人員也全力出動救援。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。