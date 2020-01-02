直升機光點消失前「最後一句話」曝光…8點6分從雷達上消失

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對2日上午發生黑鷹直升機迫降事件，空軍司令熊厚基上將召開記者會表示，直升機光點消失前，機上人員與戰管最後一句話是報告天氣良好，接著在8點6分左右就在雷達上消失。

熊厚基表示，黑鷹直升機上午7點54分從松山起飛，飛行高度3000呎以下，8點7分於松山105度／16浬處光點消失烏來山區，機上人員與戰管最後一句話是報告天氣良好，雲高3至5千呎，沒提到任何機務狀況，接著在8點6分左右就在雷達上消失，發現位置於桶後溪溪谷。

空軍督察長黃志偉少將則說，飛機光點消失回報後，就從松山機場啟動兩架直升機搜救。至於迫降的黑鷹直升機狀況，確定是在地面，受損情況要等人員到達才能確定，人員部分還困在機身殘骸裡頭，但要等搜救指揮官進一步回報後才能確認。

國防部發言人史順文強調，外傳沈一鳴已獲救實屬錯誤消息，目前國軍地面搜救部隊已經到達現場，兩架直升機則持續於空中待命吊掛，由於現場雲層太厚狀況不是太好，有消息會再進一步向大家報告。

政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞尚未尋獲，外傳參謀總長沈一鳴已獲救，緊急送至三軍總醫院救治中，但國防部尚未證實。

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