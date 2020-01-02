影／赴烏來關切搜救進度　侯友宜：已派30人！墜山區要走3–4小時

記者黃巈禾、袁茵／台北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午發生迫降意外，包括參謀總長沈一鳴等13人都搭乘這架飛機。對此，新北市長侯友宜也親赴宜蘭現場關切搜救進度，並表示已派30人搜救。

侯友宜表示，目前在新北市烏來消防分隊，消防局跟軍方有成立特搜單位，在一早已派30人進入到失事地點，從烏來要走到桶後溪那個地點烘爐地，大概要花3、4個小時的時間，所以目前還沒有走到。

侯友宜提到，宜蘭那邊，礁溪也搜救，也進到山區裡面，那兩邊就同時來進行搜救，烏來的國小也清出一個停飛機的場所，準備有後送的、搶救的，已準備22個特搜人員在那個地方待命，找到地點，可以立即從烏來的國小，馬上直升機起飛，降落到地點，直接來搶救這些被搜救的人。

侯友宜提及，新北市這方面全力支援，配合軍方來搶救，一切以軍方的宣布為最主要的訊息，「那我這邊，雖然直接、間接也得到他們告訴我們的訊息，譬如說給我的報告內容裡面說，有11個是安全的，還有2個目前是失蹤，那詳細的內容，還是以軍方的宣布為最主要的一個依據」，希望能快迅速把所有人都搶救回來。

政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞尚未尋獲，外傳參謀總長沈一鳴已獲救，緊急送至三軍總醫院救治中，但國防部尚未證實。

▲侯友宜到場。（圖／記者陳以昇攝）

其他人也看了這些...

►黑鷹直升機迫降！軍聞社記者被尋獲救治中 含參謀總長等3人失蹤

►黑鷹直升機迫降參謀總長在機上 蔡英文第一時間掌握：全力搜救！

►黑鷹直升迫降山區 參謀總長沈一鳴等多名高階軍官在機上

►超越藍綠，就靠她了