快訊／黑鷹直升機迫降　蔡英文指示全力搜救：人員平安是第一要務！

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國防部黑鷹直升機1日上午迫降烏來山區，包括參謀總長沈一鳴等多名高階軍官都在機上。包含總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都在第一時間掌握狀況，指示相關單位全力搜救。蔡英文稍早透過臉書請國人安心，強調人員平安是第一要務。

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機上午迫降至新北市烏來山區，含駕駛等機組人員共13員。稍早傳出失聯的參謀總長沈一鳴已獲救，正送往國軍三軍總醫院救治中，至於政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞則尚未尋獲。

針對稍早傳出國軍直升機於北部山區迫降，總統府表示，蔡英文在第一時間即接獲國防部長通知，並在府內聽取相關簡報。對於機上人員是否平安，總統高度關心並隨即指示全力搜救。

蔡英文透過臉書向國人表示，「稍早國軍直升機在北部山區迫降，第一時間我就接獲國防部長通知，並隨即在總統府內聽取簡報，人員的平安是第一要務，我指示各單位務必全力搜救，確保所有人員的安全。詳細情形，國防部很快會召開記者會和國人說明，請國人安心。」

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