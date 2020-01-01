教育是良心事業　林奕華：不管有沒有人關注，對的事情要堅持

▲曾擔任過雙北教育局局長的林奕華，積極爭取學童優良學習環境，並強調自己要堅持做對的事情。（圖／資料照，下同）

政治中心／台北報導

國民黨大安區立法委員林奕華，曾擔任過雙北教育局局長，長期關注教育議題。今年9月，林奕華與其他六位不分黨派的立委，共同召開「國中小冷氣設備暨電力契約容量制定」座談會。

一直以來，全國國小、中都曾因為超約使用電量而被罰款，連帶影響學生的學習環境。國民黨大安區立法委員林奕華不忍天氣炎熱影響學童學習效率，多次與教育部、台電公司會商教育單位專屬電價方案，更是在總質詢時，積極向蘇貞昌院長爭取。

林奕華指出，教育是良心事業，儘管教育議題，不一定是鎂光燈的焦點所在，但是對的事情，要堅持做下去。

苦青年之苦，學貸免息政策

這次總統選舉，國民黨候選人韓國瑜曾提出的學貸免息政策，其實也是出自林奕華的建議。林奕華說，她提出學貸免息政策的出發點只是為了幫助年青人，不希望年青人一畢業，就為學貸所苦，影響就業與生涯規劃，但是很可惜，因為這個政策是國民黨提出來的，民進黨就反對到底，還污名化學貸免息政策會誘導學生利用免息學貸套利。

此外，社會一直很關心的雙語教育議題，林奕華也表示，台灣未來的競爭力，不能單看國人雙語教育的比例，一定要比其他國家更往前跨越一步，推動國語+英語+程式語言的「三語教育」，因為程式語言會是未來人才的基本能力，應比照國際領先國家納入國小教育，讓學生提早熟悉相關邏輯思維。

學校性平教育應適齡適性

對於所有家長都非常關心的國中、小性平教育問題，林奕華主張性平教育除了教導學童尊重他人及預防霸凌，也必須視學童的年齡大小而因材施教。也因此林奕華在教育局局長任內就建立教師專業把關機制，確認性平教材的妥適性。

2018年的10個公投案中，就有2個和性平教育有關，足見民眾對於性平教育的重視。林奕華表示，原本教育部應該要廣徵民意，全面檢討性平教育，但最終卻只以修正性別平等教育法施行細則送立法院備查的方式，當作對公投結果的處置，所幸在她和國民黨的努力下，將教育部的行政命令改為必須經由立法院審查。

品格教育不能忽視

在現代的教育中，多數人都只看重學習成績與成效。對此，林奕華認為，學生成績考得再好，如果沒有良好的品格，不能算是完整的全人教育，甚至會危害社會。也因此，林奕華在擔任教育局長期間，每年都擴大舉辦敬師月活動，也會去孔廟參與祭孔大典，因為這是「尊師重道」的表現。