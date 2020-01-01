「國民黨在聲援造謠嗎？」　王定宇：言論自由不代表可說謊

▲國民黨「OMG！我被約談了...」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者陶本和／台北報導

台大政治系教授蘇宏達聲稱自己被警察「查水表」，而質疑是「綠色恐怖」，而國民黨群起強攻綠營，1日更舉行記者會「我被約談了」，找來三名因「社維法」被偵訊的民眾。對此，民進黨立委王定宇在臉書表示，言論自由不代表可以造謠、說謊。

2018年底，當時故宮院長陳其南接受媒體專訪提到，2025年前將完成故宮轉型、國寶全數南遷，當時蘇宏達在臉書提出質疑，遭檢舉違反《社維法》「散佈謠言」，蘇表示在2018年12月17日遭北市南港分局偵查隊約談，1年後警方再度登門。

國民黨為打擊剛三讀通過的反滲透法，並強打民進黨政府限制言論自由，1日上午舉行「我被約談了」記者會，找來三名因「社維法」被偵訊的民眾，出面說明被約談的過程。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之表示，警政署發函給基層員警，假訊息抓得越多績效越高，導致基層員警空前的壓力，拚命在打「假消息」，也導致很多冤枉產生，例如昨天有一位雲林的老農發表言論認為反滲透法不合理，結果馬上台南的警方就「搶去辦」，還有蘇宏達老師的案件，大家都殺紅眼。

對於蘇宏達這類的案子，王定宇在臉書上表示，言論自由不代表可以造謠、說謊，教授身份不見得比一般民眾高雅，「違法就讓治安單位依法處理，聲援的政黨是在聲援造謠嗎？」

王定宇也擷取學者范世平的說法分享。范世平表示，蘇宏達說自己被警調約談，是因為自己過評論故宮館藏南遷的政策。這個說法乍聽之下相當聳動，但是搜尋相關新聞，發現這完全是去脈絡化的說詞，避談自己過去製造出「故宮2020將會閉館三年」的錯假消息，反倒都在避重就輕裝可憐。

范世平說，搜尋一下他的大名，就會發現他曾假稱職業外交官的身分，撰文攻擊政府。顯然，這位蘇先生搞這種事已經不是第一次了，一個知識份子老使這種手段，都不用自己檢討一下嗎？

范世平認為，台灣是民主社會，言論自由當然應該被保障；但製造錯假消息的慣犯，更喜歡拿言論自由來當自己的保護傘，「檢視這件事，應該回到蘇先生最初的發言，明明是製造錯假訊息，還辯稱只是在討論政策，現在去脈絡簡化成查水表，只是想上綱成選舉話題罷了。」

▼台大教授蘇宏達在網路上造謠，而被偵訊，但反過來批評政府限制言論自由。（圖／王定宇臉書）

