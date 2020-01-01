大陸壓力第一線！蔡英文：台灣若不反滲透「國際質疑難道我們不在意？」





▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

2020元旦升旗典禮一早在總統府前登場，總統蔡英文隨後也在總統府內發表元旦談話。針對剛通過的《反滲透法》藍營質疑不斷，蔡英文強調，台灣處在中國大陸壓力的第一線，國際上許多國家都在反滲透，若我們沒有相關立法，國際友人都會質疑，「難道我們不在意？」

《反滲透法》昨31日下午在立法院三讀通過，國台辦批評，民進黨為謀取政治和選舉私利，大搞綠色恐怖，破壞兩岸交流，製造敵意對抗。陸委會晚間回應，舉世皆知中共對我統戰滲透干預的情形相當嚴重，近來共諜滲透及干預介入台灣選舉的事件層出不窮，「《反滲透法》是為補充現行法律規範的不足，以維護國家主權與自由民主憲政，導正交流秩序。」

蔡英文表示，《反滲透法》的通過，問題根源還是在北京當局對於民主社會持續滲透跟介入，讓被介入的國家社會常常有對立的情況，很多民主國家都開始透過立法、行政措施政策等有反滲透的作為。

蔡英文強調，如果台灣沒有一定的作為，很多的國際上的朋友，會認為我們處在中國大陸壓力第一線的國家，「難道我們對這些事都不在意嗎？難道我們對這些事情，我們國家不能凝聚力量適當立法處理嗎？」台灣處在中國大陸壓力第一線，我們確實需要這個法律，讓台灣可以更安全也減少社會的對立。