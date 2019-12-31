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蔡英文桃園客家庄拜票受訪時　有婦人嗆聲：老天爺會讓你落選　

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▲蔡英文總統只出，她在辯論會上多次提醒韓的核能議題看法是錯誤的，但他充耳不聽。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統31日受訪時表示，韓國瑜提核能議題遭打臉，競選策略只剩下3個，但都不存在也都不是事實，只在編製自己的故事。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統31日到桃園市為立委候選人站台輔選，接受媒體聯訪時，針對選情蔡英文認為「模擬考再好也不如一次大考得好」，但現場有婦人高喊「老天爺會讓妳落選」，讓蔡總統訪問被打斷，但蔡英文否認被嚇到，還說「去問一下她說了什麼？」主持人很技巧地回說，謝謝我們支持者的鼓勵，讓蔡總統繼續接受媒體聯訪。

選戰倒數僅剩11天，蔡英文總統31日到桃園市楊梅區客家庄為立委候選人站台固票，其中媒體關心有關民調封關問題，蔡英文說，「一百次的模擬考考得好，倒不如最後一次的大考，考得好！」但現場有名婦人突然高喊：「黃世杰、蔣絜安、蔡英文，老天爺會讓你落選」….

蔡總統受訪突然中斷，主持人立即說：「好的，謝謝我們支持者的鼓勵，謝謝。」將抗議婦人聲音壓斷，蔡總統則繼續受訪，面對媒體詢問總統有沒有被嚇到？蔡英文當場否認，還說「去問一下她說了什麼」帶過。 

至於國民黨總統候選人韓國瑜日前提核能議題被德國在台協會打臉，蔡英文總統31日受訪時表示，選舉選到現在，韓國瑜競選策略只剩三個，一貪污、二國家機器、三中華民國會滅亡，但這些都不存在，也都不是事實，韓不聽澄清，只在編織自己的故事，我們盡最大的能力對錯誤說法澄清，但對他都沒用，做為國家領導人被一再提醒仍不改正，我們覺得遺憾，作為政治人物不應有這樣的行為。

蔡英文總統31日上午到桃園市楊梅區昊天宮為黨籍立委候選人黃世杰、蔣絜安站台輔選，會後接受媒體聯訪時，針對韓陣營質疑德方是受到特殊壓力才發文澄清德國核能政策？

▲蔡英文總統只出，她在辯論會上多次提醒韓的核能議題看法是錯誤的，但他充耳不聽。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統只出，她在辯論會上多次提醒韓的核能議題看法是錯誤的，但他充耳不聽。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文指出，核能問題她在政見會也講過，也提醒韓的看法是錯誤的，事實上德國確實沒有改變他們的非核家園政策，所以她盡最大力量在政見會、辯論會上，試圖澄清韓的很多錯誤的說法，但顯然都沒有用，韓幾乎都充耳不聞，政治人物誠信是很重要的，尤其身為國家領導人的誠信就是國家的誠信問題，如果說一再被提醒是錯誤的，但觀念卻還不改正，以至於外國駐台代表處還要出來澄清，我覺得很遺憾，做為一個主要的政治人物，不應該有這樣的行為。

至於韓辯論會上罵媒體，是監督媒體嗎？蔡英文認為，監督與罵兩回事，長期以來韓反應跟社會期待有差距，市政做不好怪中央，市民上街頭怪市民，民調不好怪民調，媒體監督就怪媒體！政治人物懂得傾聽人民聲音，去感受人民，他的做法與想法，確實不是競選總統應有的事情。

媒體也詢問立法院31日要進行藍綠大對決有關反滲透法案議題。蔡英文強調，法案從五月討論反滲透草案，黨團將提案整理，討論期很長，前陣子各黨團，立法院長主持協商進入逐條討論，各黨團也都提出意見，整個協商過程有修改，民進黨團根據社會意見做修改，具體坐下來談，重要立法，社會也都有期待，政府為防止中國對台滲透，過程中都能好好討論，一件事可確定，嚴謹的立法，相信執法機關也會有同樣態度嚴謹執法。

至於31日式民調封關日，總統看法如何看待？蔡英文認為，民調有很多，但趨勢很清楚，一百次模擬考不如最後大考考得好，希望所有支持者，還有對台灣關心未來，在一月十一日都去投票，讓投票變成台灣鞏固民主，鞏固自由的活動，各家民調趨勢差不多，我們整體會審慎面對最後階段選舉。

▲蔡英文總統31日為桃園利位候選人黃世杰與蔣絜安站台助選。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統31日為桃園利位候選人黃世杰與蔣絜安站台助選。（圖／記者沈繼昌攝）

至於民進黨中央對選戰有何特別策略？蔡英文說，黨中央有規劃候選人一起站出來，向全國拜票，候選人誠懇謙卑站街頭，請託人民，希望一月十一日能得到民眾支持。

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