偷盜電鍍廠「黃金碎屑」85公克變賣　2移工被起訴

▲桃園市2名菲籍移工今年6月趁公司休假時潛入電鍍工廠內，以不詳工具吸取黃金碎屑，遭廠方查出以相同方式竊取價值11萬元黃金挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市2名菲籍移工來台在蘆竹區某電鍍工廠工作，今年6月間趁公司休假無人看雇之際或工作時，以不詳工具吸附電鍍槽內含有黃金離子產生黃金碎屑，遭廠方主管人員察覺有異報警處理，警方在其宿舍內起出總計約56公克、價值11萬餘元的黃金碎屑贓物，檢方30日偵結依竊盜、侵訴侵占等罪嫌將2人提起公訴。

檢警查出，29歲的菲籍外籍移工佐恩（譯音）與33歲非籍移工艾倫，涉嫌於今年6月8日公司休假時潛入廠區內，以不詳工具放入廠方電鍍槽內，以吸附內含黃金離子形成的黃金碎屑，以此方式竊取重量多達85.62公克黃金碎屑，2人再攜出工廠私下轉賣牟利，總值約11萬餘元。

經廠區人員察覺有異追查，分別在佐恩宿舍內起出1包3.5公克的黃金碎屑1小包，另在同寢室菲籍移工艾倫衣櫃內再起出3.01公克的1小包黃金碎屑等證據報警查辦。



佐恩與艾倫2人坦承利用假日或工作時竊取黃金碎屑轉賣牟取暴利等犯行，檢方認為犯罪行為明確，偵結依竊盜與業務侵占等罪嫌2人提起公訴。

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