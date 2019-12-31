《海豚灣戀人》童星亂刀殺人判15年　被害少年母：未曾道歉、一定上訴

記者沈繼昌／桃園報導

飾演《海豚灣戀人》走紅的童星王欣逸，2016年為幫朋友出氣分持西瓜刀、球棒等兇器，痛毆曲姓少年導致頭部重創昏迷，半年後傷重不治，桃園地院31日依殺人罪嫌判王欣逸15年，兩名林姓共犯依傷害致死分別判處13年，陳姓共犯無罪，王欣逸的哥哥因案在逃仍通緝中，曲姓少年母親聆聽判決後指出，王欣逸至今未曾向她道歉過，孩子受傷昏迷後至死亡，連最後一句遺言都未聽到，是她心中永遠的遺憾，她一定會再上訴。

▲童星王欣逸涉嫌於2016年為朋友出氣氛持西瓜刀痛毆曲姓少年重傷致死，地院31日宣案王殺有期徒刑15年重刑，被害人母痛批至今未向她道歉過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

曾演出《海豚灣戀人》的偶像劇童星王欣逸2016年7月21日晚間跟朋友逛夜市時與人發生糾紛，後竟演變成群眾鬥毆，一行人持刀械、棍棒將1名曲姓少年砍成重傷，事後9名少年遭到移送法辦，桃園地檢署3日便依殺人未遂罪嫌將他和其他等5人起訴。

▼昔日當紅童星王欣逸，幫朋友出氣殺人罪遭判15年。（圖／翻攝自YouTube、東森新聞）

▼下圖翻攝臉書。

警方調查，李姓、葉姓少年事發當天在五福夜市發生衝突，後來便相約在蘆竹區某超商前談判，李陣營有曲姓少年等4人，葉陣營則有9人參加，包括王欣逸在內，不過後者抵達蘆竹區奉化路、南順五街口時，見李姓少年帶著3名友人赴約，下車就是一陣亂打亂砍，其中曲姓男子因行動不便，遭王欣逸等人持刀揮砍、圍毆，直到被害人倒地失去意識，他們才逃離現場，事後更到新北市萬里區一間賓館「慶功」，但因為警方獲報而被逮，並搜出毒品，通通被帶回警局。

曲男送醫後，因腦部重創、肺部穿刺傷，至今3個多月仍昏迷，躺在醫院加護病房救治，2017年初傷重不治，而王欣逸偵訊時坦承有持球棒毆打曲男的頭部，其他同夥也供稱有持刀砍殺，檢察官偵結依殺人未遂罪嫌起訴王欣逸等5人，少年部分則由少年法庭審理。

王欣逸在2003年曾參與電視劇《海豚灣戀人》演出，飾演男主角許紹洋的童年時期，可愛又惹人憐愛的形象深入人心，更曾以大愛劇場《陽光下的足跡》入圍金鐘獎男配角，可惜看似有光明前程的他把路走歪了，2012年也曾因警方掃蕩竹聯幫正堂時被捕。

▲童星王欣逸涉嫌於2016年為朋友出氣氛持西瓜刀痛毆曲姓少年重傷致死，被害人母難過地說，孩子的死是心中永遠的遺憾。（圖／記者沈繼昌攝）

被害曲姓少年母親到庭聽取宣判後表示，審理過程中，王欣逸等人一句道歉都沒有，調解過程也未見誠意，她根本無法接受，王等人根本不認識她的小孩，但下手卻這麼重，一條年輕的生命就因此沒有了，他認為至少要判無期徒刑，至於另1名陳姓女子是共犯，但法官卻判處無罪，痛批這個人是關鍵人物，最應該被判刑。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►看護風雨中推輪椅婦好茫然 平鎮警帶回派出所照料

►「鴛鴦彩虹浴700買3送1」簡訊誤傳員警 毒品販售暗語被破解

►偷盜電鍍廠「黃金碎屑」85公克變賣 2移工被起訴



