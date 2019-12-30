　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

看護風雨中推輪椅婦好茫然　平鎮警帶回派出所照料

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲在桃園市聯新醫院住院的85歲吳姓老婦人因思念家人，30日堅持要外籍看護送其返家，但2人因風雨關係迷路受困，員警先帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲在桃園市聯新醫院住院的85歲吳姓老婦人因思念家人，30日堅持要外籍看護送其返家，但2人因風雨關係迷路受困，員警先帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名在桃園市平鎮區聯新醫院住院的85歲吳姓老婦，30日堅持要看護送其返家探望家人，看護拗不過吳婦推著輪椅在風雨中迷途不知所措，正好巡邏經過員警察覺詢問2人卻答非所問，趕忙將2人帶回派出所，仔細比對查出吳婦身分後護送返家，家人對員警熱心協助感謝不已。

平鎮分局宋屋派出所所長姚金寶指出，30日上午9時許，一名外籍看護推著85歲吳姓老婦受困在平鎮區平興國小警衛室，警員劉明有與董彥和巡邏經過看到焦急的看護推著吳婦在雨中不知所措。

▲在桃園市平鎮區85歲吳姓老婦人迷路受困，員警帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲在桃園市平鎮區85歲吳姓老婦人迷路受困，員警帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警下車詢問原委，因外籍看戶中文說不清楚，吳姓老婦年紀大重聽，對員警詢問無法表達，員警先將2人與輪椅載回派出所安置，並遞上熱飲茶讓2人先暖暖身子。

員警查出吳婦身分，因住院住了很久，今天突然想返家探望家人，不顧看護阻止硬是要看護送她返家，員警連繫吳婦家人到派出所認領，吳婦兒子與媳婦看到媽媽平安鬆了一口氣，向警方頻頻道謝，吳婦兒子說，母親身體狀不佳，可能是想念家人與孫兒才會自作主張想返家探望，幸好員警及時協助照料，讓媽媽安全無虞。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►開車調整雨刷…粗心男「開上分隔島」！　輪胎懸空求助警解困

►「鴛鴦彩虹浴700買3送1」簡訊誤傳員警　毒品販售暗語被破解

►偷盜電鍍廠「黃金碎屑」85公克變賣　2移工被起訴

ET快訊
已婚工程師吃2國中妹！分手逼「再來一次」…遭拒竟傳裸照給她新
貼春聯「8大禁忌」曝光！　做錯「晦氣+爛桃花」衰整年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘇花改1/6通車！宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費　最低票價100元

雲林蒜農北上請命　張嘉郡籲農委會遵守承諾調高進口蒜頭關稅

觀音樹林里首創以蓮花池打造生態滯洪系統　可望續創防災社區特優佳績

看護風雨中推輪椅婦好茫然　平鎮警帶回派出所照料

新竹市警局新購7警用車輛　打擊犯罪添利器

活化香山陸橋空間　將設草坡溜滑梯、PU步道

國際佛光會慧慈寺寒冬送暖　分送臘八粥結緣

肯定警察積極破案　台南市議會頒發慰問金

109年台東縣民春節返鄉專車　車票1/3網路開賣

守護南臺灣森林的驚奇4超人　重磅進駐屏東林管處

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

蘇花改1/6通車！宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費　最低票價100元

雲林蒜農北上請命　張嘉郡籲農委會遵守承諾調高進口蒜頭關稅

觀音樹林里首創以蓮花池打造生態滯洪系統　可望續創防災社區特優佳績

看護風雨中推輪椅婦好茫然　平鎮警帶回派出所照料

新竹市警局新購7警用車輛　打擊犯罪添利器

活化香山陸橋空間　將設草坡溜滑梯、PU步道

國際佛光會慧慈寺寒冬送暖　分送臘八粥結緣

肯定警察積極破案　台南市議會頒發慰問金

109年台東縣民春節返鄉專車　車票1/3網路開賣

守護南臺灣森林的驚奇4超人　重磅進駐屏東林管處

2020年是翻轉年！命理師解析「遠航v.s星宇」下場大不同：老企業小心了

到處都是總理的臉　紐西蘭人推「#TurnArdern」運動把她翻過去

影／吳怡農12/31生日快樂！　政治處女秀討論爆表：「政治人物變表演者」...想改變

前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4黑衣人包圍巴頭：在公司別亂講話

2019政治事件神回顧！鄉民成語小教室創意爆棚　「四字箴言」瘋傳網笑爛

《奈何BOSS》徐開騁拍古裝劇！　「白色仙衣」帥暈粉…5選角造型首曝光

新竹地下賭盤「讓盤數字曝光」　1個月多1倍！他：政見辯論後更恐怖

北市畜產公司前老總當街被巴頭　黑衣人嗆「我知道你住哪裡」

嚴防非洲豬瘟！違法用廚餘養豬…農委會祭重罰最高300萬

歐告「誠懇臉」盯30分求散步　媽無奈喊：外面下雨，看我沒用啊

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

新竹女路上等了場愛情！紅綠燈下15分鐘讓她崩潰

瑞芳貨櫃翻覆　網友：要賠慘了

國5蘇澳服務區　12/30啟用營運

邱奕勝見證　「我是青埔人」駐點服務

蘆竹氨水化工廠大火　強力水柱壓制嚴防爆炸

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

林俊憲舉辦「南區團結大會」

台南沒有天坑只有路平傅崐萁要道歉

台南市撲殺第2例禽流感雞隻

假檢警真詐騙警郵合作阻詐

花田綻放　春遊賞花到彰化

台中公車10km免費　他搭一站換車被罵翻

百年派出所壞　員工：網拍團亂搞

更多熱門

相關新聞

9旬老翁外出覓食迷途　員警里長送返家

9旬老翁外出覓食迷途　員警里長送返家

家住桃園市平鎮區的秦姓9旬老翁，13日近午時刻因家人外出，他覺得肚餓難耐獨自外出找東西吃，走著走著卻忘記回家的路，呆坐在附近銀行內，員警在銀行巡邏簽巡邏箱時，察覺秦翁徬徨坐在椅子上，詢問後才知其因為肚子餓不知如何返家，剛好莊敬里里長邱堡櫻認出秦翁身分，與員警一起護送秦翁返家，結束這場迷途驚魂記。

紅鈴當服務鈴　護理師「被說沒愛心」無奈

紅鈴當服務鈴　護理師「被說沒愛心」無奈

外勞看護強迫吃飯！輪椅嬤噎到打人她氣炸

外勞看護強迫吃飯！輪椅嬤噎到打人她氣炸

60歲看護在僱主家中暴斃身亡！家屬索賠78萬…

60歲看護在僱主家中暴斃身亡！家屬索賠78萬…

送咖啡包！外籍看護暖笑「小姐帶回的」

送咖啡包！外籍看護暖笑「小姐帶回的」

關鍵字：

住院老婦看護迷途風雨中巡警協助安置護送返家

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面