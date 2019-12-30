看護風雨中推輪椅婦好茫然　平鎮警帶回派出所照料

▲在桃園市聯新醫院住院的85歲吳姓老婦人因思念家人，30日堅持要外籍看護送其返家，但2人因風雨關係迷路受困，員警先帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名在桃園市平鎮區聯新醫院住院的85歲吳姓老婦，30日堅持要看護送其返家探望家人，看護拗不過吳婦推著輪椅在風雨中迷途不知所措，正好巡邏經過員警察覺詢問2人卻答非所問，趕忙將2人帶回派出所，仔細比對查出吳婦身分後護送返家，家人對員警熱心協助感謝不已。

平鎮分局宋屋派出所所長姚金寶指出，30日上午9時許，一名外籍看護推著85歲吳姓老婦受困在平鎮區平興國小警衛室，警員劉明有與董彥和巡邏經過看到焦急的看護推著吳婦在雨中不知所措。

▲在桃園市平鎮區85歲吳姓老婦人迷路受困，員警帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警下車詢問原委，因外籍看戶中文說不清楚，吳姓老婦年紀大重聽，對員警詢問無法表達，員警先將2人與輪椅載回派出所安置，並遞上熱飲茶讓2人先暖暖身子。

員警查出吳婦身分，因住院住了很久，今天突然想返家探望家人，不顧看護阻止硬是要看護送她返家，員警連繫吳婦家人到派出所認領，吳婦兒子與媳婦看到媽媽平安鬆了一口氣，向警方頻頻道謝，吳婦兒子說，母親身體狀不佳，可能是想念家人與孫兒才會自作主張想返家探望，幸好員警及時協助照料，讓媽媽安全無虞。

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