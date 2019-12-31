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會議記錄曝光！　李艷秋爆料：「拔管案」蔡英文原想開除葉俊榮

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▲蔡英文總統只出，她在辯論會上多次提醒韓的核能議題看法是錯誤的，但他充耳不聽。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文。（圖／記者沈繼昌攝）

記者呂欣玫／綜合報導

對於台大拔管案，資深媒體人李艷秋31日爆料，總統蔡英文原想開除教育部前部長葉俊榮，李艷秋揭露一份會議紀錄，內容指出蔡英文對拔管案以及對葉俊榮、林佳龍、柯文哲等人的評價，還提到前中研院長李遠哲曾在官邸逼宮蔡英文，談話內容火爆，蔡英文更反問「我到底做錯什麼？」

李艷秋透過臉書表示，記得一年前的今天，在總統官邸一場驚駭莫名的會議，在披露這段會議記錄之前，先回到當時的時空背景，2018年11月九合一選舉結束，民進黨大敗，蔡英文辭去黨主席，多次公開致歉，說「選舉結果清楚表達人民認為民進黨做不好，民進黨都虛心接受」、「國民黨贏了也是民主」、「經濟無感，用人失當，是國人對我們感到不滿的原因」，她謙虛的態度及說詞，大家都還記憶猶新，而在這場面對獨派自家人的會議中，請大家再次審視蔡英文的態度及說詞。

李艷秋指出，有媒體在年初爆料，李遠哲曾去官邸逼宮，要蔡英文下台，蔡則反問「我到底做錯什麼？」氣氛火爆。府方當時澄清並沒有火爆談話，但並未否認有這場聚會。「現在這份紀錄，揭露的是除了李遠哲逼宮之外，蔡英文在會中還談及諸多議題，包括拔管案以及對葉俊榮、林佳龍、柯文哲等人的評價，另外還有柯文哲的台北市長選舉，民進黨扮演什麼角色。」

李艷秋說，從事新聞工作，查證與核實是必須堅守的基本原則，這份文件來自於一個值得信賴的管道，消息來源是在現場的人員，由於資料太多，將分次刊出。

李艷秋爆料會議內容如下：

時間：2018年12月31日10:00～13:35
地點：台北市重慶南路二段蔡總統官邸
出席院士：王xx、王xx、吳xx、李xx、李xx、李xx、李遠哲、李xx、李xx、周xx、陳xx、陳xx、陳xx、黃xx、廖xx......。

第一部，拔管不成，都怪葉俊榮和國民黨文官不配合
蔡總統：管案是一突發事件。其實潘文忠就已準備批管上任，因他被教育部內文官包圍，很難抗拒國民黨壓力。為何會聘葉俊榮當部長？因吳茂昆事件後已無人敢任此職。問過管媽，她有意願，但地方黨部認為她若離開，立委職位不保。范巽綠是次長應可接，但一無博士，又有一個大統派丈夫張富忠，自然不適合。也問過李德財，他也沒意願。後來正好葉從內政部長位子下來，也表示有意願，就請他當了。他認為從法律觀點管一定會贏，所以要我們讓管上任。我和賴告訴他這事不急，尤其大選失利，有別的事要處理。但他似乎認為內閣要改組，所以急忙做一了斷。那天下午他傳簡訊給賴，我正和賴商量事情，就請來傳話給他，請他慎重。他也答應我若有任何決定，就會先取得我們同意。但最後他卻獨斷獨行，就是抓著賴的一句話：教育部內的事由你決定。早知如此，我們收到他簡訊時立即將他開除，就沒有此事了。至於葉為何做此決定，背後是否有壓力或陰謀就不知道了。

昨天陳弱水就坐在這個位子〈指她旁邊李遠哲的位子〉，我告訴他應為自己的權益提出訴訟。不能所有的事都靠政府來做。我們民進黨雖然全面執政，但整個政府官僚體系都還是在國民黨手中。像台大有80%是靠國民黨的，所以遴選會才會毫無忌憚的和教育部對著幹。我們一點辦法都沒有。

李xx：我當x醫大校長，就建立一套完整的制度，讓國民黨無法作祟。總統說找不到部長，其實不應如此。我認為要從教育部組織法修改做起，從底而上改變台灣社會本質，建立主體性。我有下列四大建議….

周xx：我當xx科技大學校長時，也遇到同樣問題。我連任時，沒有什麼黑函，但最後還是落選，就是受到國民黨的排擠，所以以後就不再選了。

廖xx：但這件事涉及大是大非。為管上任一事，許多民眾都痛哭出聲。這對我們建國事業是一重大打擊。

註：陳弱水為台大歷史系教授，曾任李遠哲特助，參與台大校長遴選，多次聲稱無操盤、無派系，不承認是李遠哲人馬。

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