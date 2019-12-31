反滲透法吵翻！柯志恩自首喊「綠色恐怖」　羅致政打卡立院：捍衛民主防線

▲羅致政打卡在立法院議場。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

網搜小組／鄺郁庭報導

儘管要準備迎接2020，但立法院似乎不安寧，選戰也增添一絲緊張氣氛。新北市立委第7選區多位候選人都在臉書討論《反滲透法》，國民黨柯志恩引述蘇宏達教授的事，直呼「這不是綠色恐怖，什麼才是綠色恐怖！」民進黨羅致政在立院審議《反滲透法》，「捍衛台灣的民主防線，刻不容緩！」無黨籍的黃足貞則是抗議反滲透法，「一旦通過，受害的是我們人民的言論自由。」

新北市立委第7選區（板橋東區61里）候選人柯志恩在臉書貼文，「查水表？我要自首？！」文中直指民進黨在立法院要強行通過《反滲透法》，「法還沒通過，就瀰漫一股恐怖氣氛，包括斗六民眾轉貼臉書被警察約談，台大教授蘇宏達也因一篇故宮貼文就突然被『查水表』。」

▲柯志恩呼籲「中間選民要站出來。」（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

柯志恩直說，「號稱民主自由的台灣，為何手無寸鐵的小老百姓發文或轉貼就會被約談、被移送、甚至被偵辦！這不是綠色恐怖，什麼才是綠色恐怖！」

無黨籍的黃足貞則在臉書貼出抗議的照片，「反滲透法一旦通過，受害的是我們人民的言論自由，就連出書都會遭受波及！這樣我們老百姓可以接受嗎？簡直回到戒嚴時期了！」

▲黃足貞也前往舉牌反對。（圖／翻攝自Facebook／板橋阿貞）

候選人羅致政則是打卡在立法院議場，說他放下選舉行程，全力在立法院審議《反滲透法》的三讀，「全世界正從紅色滲透覺醒，台灣更須急迫與必要因應。退將羅文山接受中共千萬資金來登廣告支持馬英九的案例，只是中國滲透台灣的冰山一角」、「在最小及合理範圍內，反制及處罰滲透的行為，只是最基本的民主防衛機制。今天不做，明天就會後悔！」