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林金結公布封關民調「正在當選邊緣」：選民眼神和溫度才是最真實的

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▲▼ 馬英九、侯友宜替林金結助選 。（圖／林金結辦公室提供）

▲林金結（中）今公布民調數字 。（圖／林金結辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

國民黨新北市第10選區立委候選人林金結今日在臉書發文，他表示這次選舉是「史上最混亂的一次」，「各陣營假新聞、假消息、抹黑謾罵不斷」，而他始終希望要打正面的選戰，不應讓選舉風氣敗壞，影響環境。

林金結說，因為選區各對手民調數字天花亂墜，「金結請大家靜下來想想，很多民調都有機構效應，很多民調都有特殊目的，如果這次民調可信，為什麼韓國瑜還要將民調蓋牌？」

林金結在民調封關這天也公布數字供大家參考，根據國民黨新北市黨部的內部最新民調顯示，林金結的支持率為32.7%、民進黨吳琪銘為30.5%、無黨籍李縉穎為7.6%，樣本數則為1078人。他表示自己領先不多，選情的確危及，需要鄉親幫忙催票、拉票和投票。

新北市市長侯友宜日前也表示，對手吳琪銘相當有實力，但兩人旗鼓相當，「林金結現在處在當選的危險邊緣」，呼籲大家積極的搶救與幫忙。

林金結說，無論民調領先或是落後，他始終相信「選民的眼神」和「雙手的溫度」才是最真實的民調。他表示，自己在土城、三峽深耕了數十年，一步一腳印紮實經營，民眾給予的回饋是不會騙人的，並再次呼籲選民團結一致，1月11日支持1號林金結。

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