2020跨年超級懶人包！瘋煙火迎曙光　12hrs狂歡全攻略

咻一下，來到2019年最後一天，預計要在台北跨年的朋友，是否有順利訂到餐廳或飯店呢？若想以高CP值賞「台北101、大直美麗華300秒煙火」，北市佔地偌大的4大河濱公園、鄰近101的秘密公園也是不錯的選擇！