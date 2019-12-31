2020跨年超級懶人包！瘋煙火迎曙光　12hrs狂歡全攻略

▲台北101煙火秀。（圖／記者林敬旻攝）
記者蔡玟君／綜合報導
跨年、元旦想好去哪玩了嗎？《ETtoday新聞雲》整理出全台跨年元旦天氣、活動、交通點，以及餐廳百貨營業時間等資訊的「超級懶人包」，想要知道今、明2天哪裡可去，看這篇就對了！
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