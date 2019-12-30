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台北市跨年晚會「三階段交管」　估百萬人參加！美麗華周遭也有管制

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▲台北市跨年晚會31日晚間將實行三階段交管，美麗華周遭也將進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市跨年晚會31日晚間將實行三階段交管，美麗華周遭也將進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府2020跨年晚會31日晚間登場，台北市警交通大隊表示，北市信義區市府路周遭路段即日起開始進行交通管制，將到1月2日年假結束才會解除，31日跨年晚會當天將實施三階段交通管制。警方表示：31日晚間台北市政府晚間6點到2020年1月1日凌晨1點期間在市府廣場前舉辦「台北最HIGH新年城-2020跨年晚會」預計將吸引近百萬民眾前來參加，警方將配合市府主辦單位執行交通管制。

交通大隊表示：從12月27日凌晨1時起至明年1月2日上午7時止，市府路（松壽、松高路區間）及新仁愛路將全線封閉。12月31日跨年晚會當天將實施三階段交通管制。

第一階段為12月31日晚間7時至8時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，區域內車輛只出不進。第二階段為12月31日晚間8時至10時，除第一階段管制範圍外，還擴大至逸仙路及仁愛路以東區域，管制區內禁止車輛進出。

第三階段為12月31日晚間10時至109年1月1日凌晨3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路與莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制區內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

交通警察大隊表示，請民眾注意三階段交通管制時間，其中包括基隆高架道路、環東、堤頂大道、信義快速道路、市民高架道路將於12月31日晚間10時起實施交通管制。

交通大隊建議台北市民，31日傍晚起，東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路；南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路、塔悠路或松山路以避開跨年人潮。

▲台北市跨年晚會31日晚間將實行三階段交管，美麗華周遭也將進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市跨年晚會31日晚間將實行三階段交管，美麗華周遭也將進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

北市中山警方也呼籲民眾：12月31日晚上中山區美堤河濱公園及美麗華百樂園將舉辦跨年晚會活動，周邊道路當晚17時起，警方將針對該區域實施三階段交通管制措施。警方呼籲參加活動民眾可建議搭乘文湖線抵達捷運劍南路站，以避免塞車。並請民眾行前收聽警廣報導，並避開管制區、提前改道行駛，並遵守各路口員警及義交之指揮，以免耽誤行車時間。

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