　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

101煙火秀「私密3景點」曝光！北捷連開42hrs拼跨年…交通懶人包看這

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲2020年台北101煙火動畫示意圖。（圖／台北101提供）

▲2020年台北101煙火動畫示意圖。（圖／台北101提供）

記者柯振中／台北報導

今天是2019年的最後一天，台北101將有跨年活動，迎來全新的一年。因應市府廣場前的跨年人潮，信義計畫區周邊將實施交通管制，台北捷運、桃園機捷連續營運42小時，搶在活動結束後盡速疏導人潮。

北捷指出，除了小碧潭站、新北投站以外，捷運從2019年12月31日上午6點開始至2020年1月1日深夜11點59分止將不收班，貓空纜車也會延長營運至凌晨2點，視現場人潮直到運輸完畢。

請繼續往下閱讀...

▼北捷跨年交通懶人包，42小時連續營運拼疏導人潮。（圖／台北捷運提供）

▲▼北捷交通懶人包。（圖／台北捷運提供）

對於外縣市來台北跨年的民眾，北捷提醒，可以多多利用台鐵、高鐵到台北，而除了北車的轉運站外，南港車站也能轉乘板南線，抵達跨年會場。此外，北捷還說，國父紀念館站、信義安和站象山站將有最佳跨年煙火3Pro觀賞點，名種可以先行卡位，觀賞煙火，且搖滾樂團獅子LION、主唱蕭敬騰將在捷運發聲，與民眾一同倒數，迎接新年。

北捷說到，由於31日為正常上班日，捷運開放自行車攜車搭乘的時段為上午10點到下午4點，但不包含文湖線各站、淡水站、台北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站及南京復興站，下午4點後將不開放自行車上捷運，晚會會場附近的管制區域也將暫停租借YouBike的業務。

北捷提供的交通疏導措施如下：

【2線進場—輕鬆High跨年】
民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達會場。
◎板南線
(一)板橋、新莊、蘆洲、松山線地區的民眾：搭乘板南線
(二)內湖、南港地區的民眾：可至南港展覽館站轉乘板南線
(三)外縣市：搭台鐵或高鐵可至臺北車站或南港站，再轉乘板南線
◎淡水信義線
(一)淡水、新店、中永和等地區的民眾：可直接搭乘或轉乘淡水信義線
(二)文山地區的民眾：可到大安站轉乘淡水信義線

【3線離場—開心Fun元旦】
散場時，請儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，預先規劃路線，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮，讓回家更省時及方便。
◎板南線
(一)往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾：可由國父紀念館站進站
(二)往內湖、南港地區的民眾：可由永春站進站
◎淡水信義線
往淡水、中永和地區的民眾：可由信義安和站或象山站進站
◎松山新店線
往新店地區的民眾：可由南京三民站進站

【跨年煙火3Pro觀賞點】
民眾可前往國父紀念館站、信義安和站或象山站，靜待倒數時刻，享受跨年那一瞬間的璀璨煙火。

▼北捷提供的公車交通懶人包。（圖／台北捷運提供）

▲▼北捷交通懶人包。（圖／台北捷運提供）

【列車加密班距】
為加強輸運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自17時起最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2~3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距；同時17時過後，無論是從淡水或是北投發車的列車，均延駛至象山站
◎板南線
17時至2時：平均班距2~3分鐘。
2時至6時：平均班距4~12分鐘。
◎淡水信義線
17時至2時：平均班距6分鐘(重疊區間北投-象山約3分鐘)。
2時至6時：平均班距4~12分鐘。
◎松山新店線
17時至19時30分：平均班距4分鐘(重疊區間松山-臺電大樓平均3分鐘)。
19時30分至24時：平均班距6分鐘(重疊區間松山-臺電大樓平均4.5分鐘)。
0時至6時：班距6~12分鐘
◎中和新蘆線
17時至19時30分：平均班距6分鐘(重疊區間大橋頭-南勢角約3分鐘)。
19時30分至6時：班距8~12分鐘(重疊區間大橋頭-南勢角4~6分鐘)。
◎文湖線
17時至19時30分：平均班距1分30秒~2分30秒。
19時30分至2時：班距2分30秒~3分30秒。
2時至6時：班距8~12分。

▼配合跨年人潮，北捷將42小時營運不收班。（示意圖／記者姜國輝攝）

▲▼北投,奇岩站,台北捷運,淡水信義線,北投街景。（圖／記者姜國輝攝）

【列車適時過站不停】
鄰近跨年活動現場的臺北101/世貿站，預計自21時30分起，採取部分列車過站不停措施市政府站則視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

【車站與連通道關閉時間】
配合臺北市政府週邊道路分階段管制措施，臺北101/世貿站4號出口於22時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於21時30分封閉，與市府轉運站地下連通道於22時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於22時封閉

【車站三級管制措施】
除了鄰近會場的重點車站外，其他車站也將視人潮適時進行「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制，請參加跨年活動民眾務必配合站務人員引導，並隨時注意自己與隨行家人、朋友的安全。

▼ 配合跨年人潮，31日晚間21點30分起採取部分列車過站不停。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 北捷,捷運（圖／記者劉維榛攝）

【博愛優先通道】
頗受好評的「博愛優先通道」及電梯管制措施亦將持續實施，「博愛優先通道」設置地點為市政府站、國父紀念館站外、臺北101/世貿及象山站，提供身障者、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者優先通行，屆時請一般民眾配合車站人員引導，改搭電扶梯或走樓梯。

【重點車站加派人員】
為順利輸運參加跨年晚會活動人潮，本公司全系統包含運務、維修、清潔、保全、志工及捷警等，共投入服務人力約2700人，其中市政府站、臺北101/世貿站、國父紀念館站、象山站、信義安和站、永春站、忠孝敦化站等12個車站重點管制車站，約500名服務人員派駐，協助疏導車站人潮，必要時啟動人潮管制措施，以維護旅客安全。

【貓纜延長營運】
配合跨年活動，貓空纜車將延長營運，凌晨2時發出末班車，視現場人潮情況至旅客輸運完畢為止。當天（12月31日）22時以後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般車廂及水晶車廂，請大家多多體諒配合。

▼北捷提供的跨年晚會散場資訊。（圖／台北捷運提供，點圖可放大）

▲▼北捷交通懶人包。（圖／台北捷運提供）

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
7縣市大雨再灌一天！跨年夜急凍「最冷12°C」　降雨熱區出爐
過年幫媽外送！22歲女大生慘遭「性侵3天」殺害棄屍
韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲用「這4字」回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

101煙火秀「私密3景點」曝光！北捷連開42hrs拼跨年…交通懶人包看這

店家接400份餐點！老闆、外送員嚇傻「怕是惡作劇」...熊貓客服回應

7縣市大雨再灌一天！跨年夜急凍中部以北「最冷12°C」　降雨熱區出爐

教保高手齊聚嘉藥　比創意秀巧思

2019政治事件神回顧！鄉民成語小教室創意爆棚　「四字箴言」瘋傳網笑爛

嚴防非洲豬瘟！違法用廚餘養豬…農委會祭重罰最高300萬

每小時120顆流星！2020首波流星雨1月4日大爆發...錯過再等半年

女大生「恐雨症」宿舍點蠟燭蠶絲被起火　政大：學生承諾不再用

【英語多益通】回顧2019必知的3個單字

陸客大減後...來台旅客數連3個月下跌！　「單月都未破百萬」

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

101煙火秀「私密3景點」曝光！北捷連開42hrs拼跨年…交通懶人包看這

店家接400份餐點！老闆、外送員嚇傻「怕是惡作劇」...熊貓客服回應

7縣市大雨再灌一天！跨年夜急凍中部以北「最冷12°C」　降雨熱區出爐

教保高手齊聚嘉藥　比創意秀巧思

2019政治事件神回顧！鄉民成語小教室創意爆棚　「四字箴言」瘋傳網笑爛

嚴防非洲豬瘟！違法用廚餘養豬…農委會祭重罰最高300萬

每小時120顆流星！2020首波流星雨1月4日大爆發...錯過再等半年

女大生「恐雨症」宿舍點蠟燭蠶絲被起火　政大：學生承諾不再用

【英語多益通】回顧2019必知的3個單字

陸客大減後...來台旅客數連3個月下跌！　「單月都未破百萬」

高爾宣助陣屁孩《姐妹丼》...藏1年「尺度大開」：兒童絕對不宜！

中美第一階段協議「1月初簽署」　傳劉鶴周六率團訪華府

Joy心疼Wendy「看到SBS的聲明」氣哭！　淚灑簽售會：謝謝粉絲跟給予關心的人

蔡阿嘎出賣「二伯國中青澀照」　吐槽老婆差超多：有去韓國齁

凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭　同色系洋裝搭高跟鞋，美出新高度

101煙火秀「私密3景點」曝光！北捷連開42hrs拼跨年…交通懶人包看這

俄「高超音速滑翔飛彈」太可怕！　日本急改進「SAM-4反飛彈系統」

快問快答／2.6萬網友表態支持立法院31日通過「反滲透法」

台青西遊記／異寵、怪寵難不倒他們　挑戰飼主「濃厚口音」接地氣

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

7縣市大雨！跨年夜12°C降雨熱區出爐

電視播韓國瑜！小三生「嗨吐8字」長輩結屎臉

店家接400份餐點！老闆、外送員看傻...

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！

兩寶媽叫外送付1070元：他一直跟我對不起　心疼原因曝

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

寵物溝通師找貓　監視器畫面打臉了

拖鞋滴滿不明液體！她細看「嘉明味撲鼻」崩潰

男友沉迷養小孩　她氣炸1句羞爆

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台下到跨年

貼春聯「8大禁忌」以免招晦氣衰整年

女大生「恐雨症」宿舍點蠟燭蠶絲被起火

更多熱門

相關新聞

信義區跨年百貨餐廳營業時間攻略

信義區跨年百貨餐廳營業時間攻略

2020 年就要來了，想要感受歡樂人潮，當然不要放過台北市信義區的跨年倒數，除了有精彩演唱會之外，還有台北 101 的煙火重頭戲，周邊百貨部分餐飲也延長服務時間，哪裡好吃好玩全在這！

台南跨年倒數南警維安滴水不漏

台南跨年倒數南警維安滴水不漏

ATT瘋跨年！免費5X陪你一起嗨

ATT瘋跨年！免費5X陪你一起嗨

全台3大煙火秀最佳視角曝光

全台3大煙火秀最佳視角曝光

高雄新夜景　愛河水舞秀到明年3月

高雄新夜景　愛河水舞秀到明年3月

關鍵字：

北捷跨年煙火秀101

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

7縣市大雨！跨年夜12°C降雨熱區出爐

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

男跳樓砸死2少女！父母痛哭：我選擇原諒

電視播韓國瑜！小三生「嗨吐8字」長輩結屎臉

再過3天過生日…女偶像大城杏心臟病發作身亡！

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

租福斯載媽天降巨石！差10公分被砸死

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

波特王反擊大陸酸民　嗆：我最會敲碎玻璃

竹科女失去清白　5個月後發現懷孕

更多

最夯影音

更多
蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面