101煙火秀「私密3景點」曝光！北捷連開42hrs拼跨年…交通懶人包看這

▲2020年台北101煙火動畫示意圖。（圖／台北101提供）



記者柯振中／台北報導

今天是2019年的最後一天，台北101將有跨年活動，迎來全新的一年。因應市府廣場前的跨年人潮，信義計畫區周邊將實施交通管制，台北捷運、桃園機捷連續營運42小時，搶在活動結束後盡速疏導人潮。

北捷指出，除了小碧潭站、新北投站以外，捷運從2019年12月31日上午6點開始至2020年1月1日深夜11點59分止將不收班，貓空纜車也會延長營運至凌晨2點，視現場人潮直到運輸完畢。

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▼北捷跨年交通懶人包，42小時連續營運拼疏導人潮。（圖／台北捷運提供）



對於外縣市來台北跨年的民眾，北捷提醒，可以多多利用台鐵、高鐵到台北，而除了北車的轉運站外，南港車站也能轉乘板南線，抵達跨年會場。此外，北捷還說，國父紀念館站、信義安和站象山站將有最佳跨年煙火3Pro觀賞點，名種可以先行卡位，觀賞煙火，且搖滾樂團獅子LION、主唱蕭敬騰將在捷運發聲，與民眾一同倒數，迎接新年。

北捷說到，由於31日為正常上班日，捷運開放自行車攜車搭乘的時段為上午10點到下午4點，但不包含文湖線各站、淡水站、台北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站及南京復興站，下午4點後將不開放自行車上捷運，晚會會場附近的管制區域也將暫停租借YouBike的業務。

北捷提供的交通疏導措施如下：

【2線進場—輕鬆High跨年】

民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達會場。

◎板南線

(一)板橋、新莊、蘆洲、松山線地區的民眾：搭乘板南線。

(二)內湖、南港地區的民眾：可至南港展覽館站轉乘板南線。

(三)外縣市：搭台鐵或高鐵可至臺北車站或南港站，再轉乘板南線。

◎淡水信義線

(一)淡水、新店、中永和等地區的民眾：可直接搭乘或轉乘淡水信義線。

(二)文山地區的民眾：可到大安站轉乘淡水信義線。

【3線離場—開心Fun元旦】

散場時，請儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，預先規劃路線，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮，讓回家更省時及方便。

◎板南線

(一)往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾：可由國父紀念館站進站。

(二)往內湖、南港地區的民眾：可由永春站進站。

◎淡水信義線

往淡水、中永和地區的民眾：可由信義安和站或象山站進站。

◎松山新店線

往新店地區的民眾：可由南京三民站進站。

【跨年煙火3Pro觀賞點】

民眾可前往國父紀念館站、信義安和站或象山站，靜待倒數時刻，享受跨年那一瞬間的璀璨煙火。

▼北捷提供的公車交通懶人包。（圖／台北捷運提供）

【列車加密班距】

為加強輸運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自17時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2~3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距；同時17時過後，無論是從淡水或是北投發車的列車，均延駛至象山站。

◎板南線

17時至2時：平均班距2~3分鐘。

2時至6時：平均班距4~12分鐘。

◎淡水信義線

17時至2時：平均班距6分鐘(重疊區間北投-象山約3分鐘)。

2時至6時：平均班距4~12分鐘。

◎松山新店線

17時至19時30分：平均班距4分鐘(重疊區間松山-臺電大樓平均3分鐘)。

19時30分至24時：平均班距6分鐘(重疊區間松山-臺電大樓平均4.5分鐘)。

0時至6時：班距6~12分鐘

◎中和新蘆線

17時至19時30分：平均班距6分鐘(重疊區間大橋頭-南勢角約3分鐘)。

19時30分至6時：班距8~12分鐘(重疊區間大橋頭-南勢角4~6分鐘)。

◎文湖線

17時至19時30分：平均班距1分30秒~2分30秒。

19時30分至2時：班距2分30秒~3分30秒。

2時至6時：班距8~12分。

▼配合跨年人潮，北捷將42小時營運不收班。（示意圖／記者姜國輝攝）

【列車適時過站不停】

鄰近跨年活動現場的臺北101/世貿站，預計自21時30分起，採取部分列車過站不停措施；市政府站則視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

【車站與連通道關閉時間】

配合臺北市政府週邊道路分階段管制措施，臺北101/世貿站4號出口於22時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於21時30分封閉，與市府轉運站地下連通道於22時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於22時封閉。

【車站三級管制措施】

除了鄰近會場的重點車站外，其他車站也將視人潮適時進行「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制，請參加跨年活動民眾務必配合站務人員引導，並隨時注意自己與隨行家人、朋友的安全。

▼ 配合跨年人潮，31日晚間21點30分起採取部分列車過站不停。（圖／記者劉維榛攝）

【博愛優先通道】

頗受好評的「博愛優先通道」及電梯管制措施亦將持續實施，「博愛優先通道」設置地點為市政府站、國父紀念館站外、臺北101/世貿及象山站，提供身障者、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者優先通行，屆時請一般民眾配合車站人員引導，改搭電扶梯或走樓梯。

【重點車站加派人員】

為順利輸運參加跨年晚會活動人潮，本公司全系統包含運務、維修、清潔、保全、志工及捷警等，共投入服務人力約2700人，其中市政府站、臺北101/世貿站、國父紀念館站、象山站、信義安和站、永春站、忠孝敦化站等12個車站重點管制車站，約500名服務人員派駐，協助疏導車站人潮，必要時啟動人潮管制措施，以維護旅客安全。

【貓纜延長營運】

配合跨年活動，貓空纜車將延長營運，凌晨2時發出末班車，視現場人潮情況至旅客輸運完畢為止。當天（12月31日）22時以後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般車廂及水晶車廂，請大家多多體諒配合。

▼北捷提供的跨年晚會散場資訊。（圖／台北捷運提供，點圖可放大）

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