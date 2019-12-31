三仙台元旦迎曙光　成功警實施彈性交通管制加強稽查

▲南下、北上車輛均由台11線轉基翬路進入停車場。（圖／成功分局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

觀光局東部海岸國家風景區管理處於12月31日晚間至2020年元旦早晨，在台東三仙台遊憩區舉辦「2020三仙台元旦迎曙光及跨年觀星」等系列活動，成功警察分局為維護交通秩序及行車安全，將於三仙台周邊實施行車管制措施，以確保民眾出遊時交通順暢，並防制事故發生。

▲進入、離開活動現場及疏散路線示意圖。

為確保行車順暢，對於三仙台周邊道路將採車輛管制，管制時間自2019年12月31日20時起至2020年1月1日9時為止，管制路段如下：一、三仙隧道口南側三叉路口二、基翬產業道路至三仙台風景區三、舊台11線公路往基翬漁港T叉路口四、舊台11線公路往白守蓮社區五、三仙台風景區周邊道路(收費亭、出口、停車場等)六、白守蓮防汛道路七、三仙台停車場出口叉路口八、三仙隧道口北側三叉路口。

成功分局分局長蘇偉荃表示，為維護人車順暢，請民眾至三仙台參加迎曙光活動時提前注意行駛路線配合管制措施，另外為防止民眾因停車造成道路壅塞，特別規劃路邊臨時停車區，便利民眾停車。



時值冬令時節，假期期間民眾常有飲酒驅寒或飲宴習慣，成功分局將針對易酒駕、易超速行駛或違規超車、停車路段，加強交通稽查勤務，民眾返鄉過節及參加跨年迎曙光活動後，容易因為長途駕車造成「疲勞駕駛」而發生交通事故，呼籲駕駛人若感覺開車疲累務必停靠路旁，尋找適當地點休息，不要因為一時疏忽，造成意外發生。

►我沒有遲到，是時間遲到了！