東港跨年晚會31日晚登場　警管制周邊交通順暢…維護民眾安全

▲屏東縣東港跨年晚會東港溪登場。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮跨年晚會31日19：30起至00：30在東港河畔舉行，邀請知名歌星前來歡唱，預計會吸引許多民眾前來跨年，東港警分局在會場周邊已規畫好安全維護勤務交通管制措施，籲請民眾配合。

東港警分局說，今晚將出動投入大批警力及義警民防人員，來保護民眾安全及道路周邊交通順暢；預計下午6時起管制汽車進入路段：中正與博愛街口、中山與朝隆路口等處，民眾請依員警指揮進入會場，另通往新園鄉進德大橋上雙向禁止停車。

另為因應跨年晚會勤務，解決執勤員警用餐問題，設置「行動休息補給站」讓執行跨年晚會勤務同仁有個用餐及休息場所。

分局長劉清俊表示，今晚氣溫下降，東港地區緊鄰海邊海風強，因此在東港鎮博愛街河堤旁設置「行動休息補給站」，提供員警一個休息處所，供應茶水、便當、夜點及熱湯；也設置流動廁所供同仁員警方便使用，以調節體力。

東港警分局呼籲，請參與跨年晚會民眾盡量騎乘機車到會場為宜，以避免交通阻塞而影響興致，機車應上大鎖將鑰匙拔起，重要物品應隨身攜帶，勿讓歹徒有機可趁，為服務現場民眾東港分局在晚會舞台（博愛路大榕樹）前方設置服務臺，提供諮詢及便民服務。

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