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跨年接兵單！桃園哥爽喊「不用苦惱怎麼過了」　網笑：嘴一輩子...老鳥卻狂讚

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當兵、役男、義務役(圖／高雄市政府提供)

▲示意圖，與本文無關。（圖／高雄市政府提供）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人會計畫跨年出遊、聚會，以熱血、高昂的狀態迎接嶄新一年；然而，桃園這名男網友卻在這天入營，笑虧連跨年活動都不用煩惱了。對此，網友們紛紛獻上安慰，同時也有不少人表示，「有大群人陪伴，所以你並不孤單。」

男網友在「爆廢公社二館」po出兵單，直呼「各位跨年都想好要怎麼跨了嗎？像我都不用自己想，別人就會幫我想好了呢！」從這張常備兵役徵集令上可見，集合出發時間為108年12月31日8時40分，也就是說原po的跨年夜，注定要在軍營裡度過了。

請繼續往下閱讀...

雖然看似悲慘，但男網友是非常正面看待此事的，「我期待徵集令很久了，po出來只是覺得這個時間點真的太令人印象深刻，讓大家笑笑...我開心好跨年。而且接下來的假其實蠻多的，還遇到過年。」甚至他更覺得，這個特別的經歷可以回味一輩子，直接達成人生里程碑。

▲跨年開啟4個月的軍中生活。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲跨年開啟4個月的軍中生活。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，網友們回應，「哈哈哈太靠背了吧」、「裡面很多人陪你一起跨」、「你這入伍永生難忘」、「還行啦...往好處想，現在進去做4個月比人家多放很多假，實際在軍中不到3個月」、「這時間點進去，說真的...蠻涼的」、「可以嘴一輩子」。

另外，po文也釣出同梯弟兄，紛紛留言相認「我也是」、「這邊有嘉義的弟兄嗎」；而不少擁有相同經歷的過來人則說，「跟我以前一樣，也是跨年入伍，還記得那天晚上聽著外面的煙火聲，想著我TM怎麼在這種鬼地方」、「我15年前也是12月底入伍」。

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