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今越晚越冷「最凍時刻、降雨熱區曝」　一張圖秒懂全台跨年元旦天氣

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天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團）

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專製作「跨年與元旦天氣地圖」。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（31日）受到東北季風影響，越晚越冷，晚間到元旦清晨冷空氣最強，中部以北、東北部低溫約13到15度；至於降雨方面，迎風面北部、東半部今晚以後會比較趨緩，但元旦仍有局部短暫雨。民間氣象愛好則製作「跨年、元旦天氣地圖」、「2020跨年天氣全攻略」圖表，提供包括「2019最後夕陽」、「跨年夜天氣」、「2020第一道曙光」、「元旦天氣」等資訊。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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▼今晨雷達回波圖顯示水氣仍多。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時各地累積雨量。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局對今晨對17縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至10級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨北台灣已經降溫，低溫約15、16度，目前全台最低溫出現在淡水的15.1度，北部白天高溫也上不去約17度，其他地區約20到24度；今晚、元旦清晨是冷空氣最強時，中部以北、東北部低溫約13到15度，其他地區約16到18度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

至於降雨方面，林定宜表示，今主要降雨區域在北部、東半部，中南部有局部雨、午後可望趨緩轉為晴到多雲；北東晚上以後比較趨緩，但因迎風面雲水比較多，趨緩比較慢，今晚到元旦清晨「介於濕轉乾的期間，比較尷尬。」

林定宜指出，元旦起雨勢趨緩，但北東仍有局部短暫雨，東北季風周四起開始減弱。氣象局預報，周四至周六各地大多為多雲到晴，只有東半部地區有局部短暫雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專製作「跨年與元旦天氣地圖」，提供包括「2019最後夕陽」、「跨年夜天氣」、「2020第一道曙光」、「元旦天氣」等資訊。另外，「天氣即時預報」粉專也製作「2020跨年天氣全攻略」圖表，讓民眾快速了解各地天氣。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」整理天氣重點：

1、2019最後夕陽中、南部機會高。
2、跨年夜北台灣濕冷，風勢稍強，體感溫度低，全副武裝！
3、2020元旦曙光，東半部雲多易下雨，機會渺茫。

●2019最後夕陽

台北～新竹：低
苗栗～嘉義：高
台南～屏東：中

●嗨翻跨年夜

台北101：短暫雨，濕寒冷，體感11～12度。
台北美麗華：短暫雨，濕寒冷，體感10～11度。
桃園高鐵：陰天，非常寒冷，體感8～9度。
五月天演唱會：陰天，非常寒冷，體感8～9度。
台中麗寶樂園：晴朗，寒冷，體感12～14度。
雲林劍湖山：晴朗，稍冷，體感15～17度。
高雄夢時代：多雲，涼爽，體感18～20度。
高雄義大世界：多雲，涼爽，體感18～20度。
屏東千禧公園：晴朗，涼爽，體感18～20度。
宜蘭羅東：短暫雨，濕寒冷，體感13～14度。
花蓮東大門：陰天，稍冷，體感15～17度。

●2020第一道曙光

東北角：渺茫，寒冷。
太平山：渺茫，非常寒冷。
三仙台：渺茫，寒冷。
綠　島：渺茫，寒冷。
阿里山：有機會，寒冷。
墾　丁：機會高，寒冷。

●元旦天氣

北部：全天寒冷，多雲或陰天。
中部：涼爽舒適，晴朗。
南部：涼爽舒適，晴朗。
宜蘭：全天濕冷，短暫雨。
花東：全天濕涼，短暫雨。

ET快訊
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今越晚越冷「最凍時刻、降雨熱區」曝　一圖秒懂全台跨年元旦天氣
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