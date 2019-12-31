跨年好康到！4大超商優惠懶人包　「限時2天」全系列第2杯只要5元

▲全家跨年推出美式第二杯1折活動。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

跨年報好康！今年4大超商為因應跨年人潮，除於全台熱門跨年晚會、元旦升旗、迎日出曙光等重點區域增加備貨量及人力外，也紛紛推出下殺優惠，包括OK mart的OK Café全系列「限時2天（12月31日、1月1日）」第2杯只要5元，全家則有大杯熱美式第二杯1折會員專屬優惠，民眾們要把握機會。

●全家

此次跨年，全家除首次祭出限定門市烤香腸，也推出會員專屬限時2天（12月31日、1月1日）大杯熱美式第二杯1折，以及貝禮詩拿鐵、貝禮詩櫻桃巧克力特調任選第2杯1折等優惠，另從即日起至1月5日全門市還有零食飲料，包括加倍佳棒棒糖買2送1，伊藤園綠茶、迪飛TOP巧克力棒買1送1、海尼根啤酒組合價139元活動。

▲7-11跨年有現萃茶全品項第2杯半價優惠。



●7-11

7-11全門市今日有現萃茶全品項第2杯半價優惠，珍珠系列飲品任2杯享第2杯7折，包括黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾、黑糖冬瓜珍珠等超夯人氣品項通通都有。另指定糖果零食飲料2件8折、3件77折，啤酒2件88折、3件85折等優惠。

●OK mart

OK mart則是祭出OK Café全系列「限時2天（12月31日、1月1日）」第2杯5元優惠，且在OK mall雲端商城，還有大杯美式、拿鐵買20送20優惠，加碼再送會員點數2020點。

▲萊爾富跨年優惠多款指定商品買1送1。

●萊爾富

萊爾富即日起至2020年1月2日推出跨年優惠快閃，包括Hi Café、能量飲料、茶飲、補充熱量的餅乾、巧克力、潤膚乳液，以及啤酒等，指定商品最低享買1送1優惠。

另因觀察到跨年隔日民眾購買早餐需求，2020年1月14日前至萊爾富凡購買指定麵包、飯糰、三明治、漢堡等商品搭配指定飲料，享早餐合購價39元起，而指定包子，含熱銷的松包子，搭配Hi Café中杯熱美式咖啡或中杯熱拿鐵只要49元。

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