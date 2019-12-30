全台唯一雙現場！40組歌手接力　台中跨年晚會無人機燈光秀超華麗

▲台中跨年晚會將會有雙現場進行。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府主辦的「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」31日登場，是全台唯一以雙現場進行，地點在后里麗寶樂園及太平運動場，逾40組歌手接力演出，后里現場倒數時更將以3百台無人機，展演6百秒燈光秀，絢麗迎接2020年，新聞局長黃國瑋呼籲市民多搭乘接駁車，開心來、安全回家。

黃國瑋表示，這次台中跨年是全台唯一雙現場，后里場在31日晚上6點開始，主持人有阿KEN、吳珊儒、夏語心，跨年時刻將有天后徐佳瑩陪倒數，壓軸演出則有首度在跨年開唱的綜藝天王吳宗憲和流行歌王畢書盡陪大家迎新年，還有獨家在台中演出的王心凌、楊丞琳、周興哲、同是台中人的性感天后安心亞、金鐘最佳女配角曾沛慈、茄子蛋、GAIL等卡司。

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太平場則是從晚上7點開始，主持人有于美人、蔡昌憲、許志豪，由黃妃、翁立友陪大家倒數，壓軸演出為周興哲，另外有金曲歌后詹雅雯、高爾宣、黃文星、龍千玉、江惠儀、椅子樂團、荒山亮、林喬安等卡司。

新聞局指出，后里場將規劃4條接駁路線，有230台接駁車分別從后里國小、神岡停車場、豐原火車站、秋紅谷往返麗寶樂園；太平場則協調242路公車延後收班，另外規劃「太原停車場往返東平夜市」接駁路線，民眾僅需再步行5至10分鐘即可抵達會場。

交通局表示，后里場從31日上午8點開始，包含月湖路(后科路至安眉路段)全段、月眉東路三段(月眉北路至安眉路段)、月眉東路二段、月眉北路及月眉西路全段雙向路側禁止停車至隔日凌晨3點；上述路段並從下午4點開始至隔天凌晨3點封街管制。

太平運動場方面，中平路(東平路至永平路段)全段雙向路側從31日中午12點開始禁止停車至隔天凌晨1點半，31日下午5點至隔天凌晨1點半封路管制。

活動期間為維護公共安全，雙現場活動區域都禁止攜帶各類氣球(含波波球、發光氣球)、空拍機、煙火炮竹、信號彈等危險物品進入，敬請民眾配合。

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