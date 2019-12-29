跨年倒數！4大超商人力貨量全升級　信義區首賣烤香腸、「5門市」拆門備戰

▲跨年倒數，各大超商已做好備戰工作。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

跨年倒數！今年全台有將近20場次跨年活動，為因應大量人潮需求，4大超商也做好備戰狀態並祭出超優惠活動，其中，全家將於一級戰區台北信義區核心門市首度販售烤香腸，12月31日至1月1日更推出美式第二杯1折活動，萊爾富12月31日將拆除信義商圈5家門市自動門、櫥窗玻璃等，方便民眾進出，OK mart行動餐車則將首度開到門市，現場販售咖啡、炸雞、蛋塔等物品。

▲全家跨年推出美式第二杯1折活動。（圖／業者提供）



全家指出，今年跨年適逢上班日，故針對台北市捷運沿線與信義區周邊門市的備貨量及人力通通增加10倍，並於威秀旁的建鑫店設置可樂娜啤酒、金色三麥啤酒、海尼根等專屬櫃位，現場也將首次出現烤香腸，關東煮、夯番薯、咖啡、熱狗也都會增設多台機台。另12月31日至1月1日還有會員專屬優惠，包括大杯熱美式第二杯1折，貝禮詩拿鐵、貝禮詩櫻桃巧克力特調任選第二杯1折。

▲7-11高雄夢時代周邊門市31日下午將設立行動門市。



7-11掌握全台熱門跨年晚會、元旦升旗、迎日出曙光等重點區域，如台北信義區101、內湖美麗華、南投清境農場、日月潭水社碼頭、高雄夢時代、阿里山與台東太麻里等地，超過上百間門市進行全面備戰，其中，信義區周邊近30家門市將增加較平日5倍備貨量，人力也增加3倍以上，並出動多台物流專車，形成小型行動倉儲中心，因應跨年期間百萬人潮機動供貨，也將利用紅龍分流排隊人潮、尖峰時段安排專人引導，更將零食、飲料整箱的落地陳列，方便民眾拿取。

另外7-11也加強高雄夢時代周邊門市，31日下午將設立行動門市，超過40台的熱食區設備進駐，包括關東煮機、蒸煮玉米鍋、熱狗機，還有CITY CAFE咖啡機及現萃茶設備等，方便等候跨年民眾購買。

▲萊爾富將拆除信義商圈5門市自動門等，方便民眾出入。



萊爾富今年於台北市政府週邊及鄰近行政區60家門市增加5至10倍的人力及備貨量，且為因應跨年人潮，31日當日也將拆除信義商圈5門市（北市信彩店、北市信東店、北市安國店、北市101店、信義玫瑰店）的自動門、櫥窗玻璃、冰箱門及貨架，讓民眾更加順暢進出門市。另為滿足跨年聚會民眾需求，12月27日起至109年1月2日，萊爾富推出跨年優惠快閃活動，多款指定商品最低享買一送一優惠。

OK mart則指出，每跨年人潮將是平日的3至5倍，為迎接跨年，今年將首度將OKmove 行動餐車開到門市，現場販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔，預估業績可成長5倍，而12月31日至2020年1月1日還有OK Café全系列第2杯5元優惠，加碼限時推出OKmall雲端商城，大杯美式、拿鐵買20送20活動。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

