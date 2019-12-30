全台2020跨年演唱會散場攻略！計程車候車處大盤點　想秒上車回家必看

▲迎接2020年！台北將辦最High新年城跨年晚會。（圖／台北市府觀傳局提供）

記者賴文萱／台北報導

2019年將進入尾聲，全台各地都有安排跨年演唱會帶領民眾喜迎2020年，但為讓民眾散場更迅速，台灣大車隊指出，今年分別在台北、桃園、嘉義、台南和高雄各大熱門跨年主場，規劃了周邊疏運動線與搭車點，搭配55688 APP獨家提供的安心防護及24小時真人客服，讓跨年民眾輕鬆回家。

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▲台灣大車隊計程車，全台2020跨年活動搭車位置總覽。（圖／台灣大車隊提供）*點圖可放大

因應台北、桃園、嘉義、台南和高雄各大跨年晚會交通管制，台灣大車隊規畫的候車地點如下：

【台北－2020台北最High新年城跨年晚會】

往南港、汐止、基隆方向：請於松山路與忠孝東路口搭車（過捷運永春站方向）

往南港、文山、新店、中永和方向：請於基隆路與樂利路口搭車（往圓環方向）

往板橋、三重、蘆洲、五股、淡水、桃園方向：請於仁愛路與光復南路口搭車

往天母、士林、北投、大直方向：請於基隆路與松隆路口搭車

【桃園－2020愛在桃園幸福美好跨年晚會】

請於高鐵站前東路與青山路口搭車（桃園高鐵計程車排班站於12/31營業結束後淨空）

【嘉義－迎接2020全嘉藝起來跨年晚會】

往嘉義高鐵站方向：請於高鐵BRT上下車地點－千葉火鍋嘉義店搭車(將以巡迴方式疏運)

往國道一號方向：請於東吳高職搭車（將以巡迴方式疏運）

往國道三號方向：請於霖園長青公園搭車（將以巡迴方式疏運）

往嘉義市區火車站方向：請於嘉義家職搭車（將以巡迴方式疏運）

【台南－2020台南好Young跨年活動】

請於台南第三信用合作社（中正路7號）前搭車

【高雄－愛．Sharing高雄夢時代跨年派對】

請於興發路段（夢時代建物後方）搭車

▲台灣大車隊指出，跨年夜當天車資一律採用跳錶計費。（圖／台灣大車隊提供）

台灣大車隊表示，根據過往經驗，於全台熱門跨年晚會四周規劃散場路線與候車位置，只要多走幾步路，就可以順利搭上車，當天車資一律採用跳錶計費。現場也將派出專業人員協助引導，24小時全年無休的真人客服更將全力支援。