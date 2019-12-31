溫度溜滑梯！跨年夜到元旦最冷⋯北東探14度　西半部迎曙光機會大

▲跨年夜越晚越冷。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

越晚越冷！中央氣象局表示，受東北季風影響，今（31）日北部、東半部氣溫將一路往下降，預計中部以北低溫下探14到15度，沿海空曠地區則低至12到13度。不過降雨部分則逐漸趨緩，中南部已陸續停止下雨，今晚到明晨天氣狀況佳，如阿里山等地看曙光機會大，北東地區則是雲量偏多，迎曙光、看煙火的機率相對較小。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今晚到明日清晨天氣逐漸穩定，但受到東北季風影響，北部、東半部溫度會持續下降，跨年夜到元旦清晨是最冷時段，目前北部沿海空曠地區溫度已低於15度，預計今日中部以北低溫下探14到15度，沿海空曠地區則低至12到13度，而南部低溫則約16到17度、花東地區17到18度。

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▲西半部迎曙光機會大。（圖／資料照／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

伍婉華指出，由於天氣穩定、水氣減少，中南部地區已陸續停止降雨，今晚天氣轉好，雲量較少，北部、東半部降雨也會趨緩，僅基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區等地會有局部短暫雨，花東則有零星降雨。

伍婉華表示，若要看曙光，以三仙台、阿里山、福隆等地而言，阿里山雲量相對較少，看到曙光的機會最大，墾丁地區機會也大，不過山區雲量變化複雜，還需持續觀察，而台東、福隆等地雲量較多，相對較難迎接曙光。

另外針對看煙火的部分，伍婉華表示，煙火受雲量與風向影響，今晚到明晨大致吹東北風，在煙火施放處的下風處如西南邊、南邊等地，看到煙火的機會較低，上風處看煙火機會則較高。而北東地區雲量多，看得到煙火的區域也較小。

▲2020元旦日出資料。（圖／氣象局提供）*點圖可放大

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