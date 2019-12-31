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全台「海拔最高跨年」在這！邀民眾體驗高冷新感受

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▲▼ 。（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

▲2019臺中市和平地區跨年系列活動開跑。

圖、文／臺中市政府觀光旅遊局提供

2019臺中市和平地區跨年系列活動開跑，今（31日）分別在谷關、梨山同時舉辦雙主場跨年晚會，隔天元旦早上8點30分梨山賓館前廣場舉辦升旗典禮。中市府觀光旅遊局、交通部觀光局參山國家風景區管理處及臺中市和平區公所邀請全國民眾一起來體驗最高海拔、最原味的梨山谷關跨年。

觀旅局表示，本次由和平區公所主辦的跨年活動，主打「全台灣最高的跨年在梨山、全台灣最原味的跨年在谷關」，在梨山場的跨年晚會有哈斯哈斯樂團、黑色素、梨山國中小原住民舞蹈團、華菁菁戲劇團等帶來最原民風味的演出；而谷關場則由白雲主持，楊蒨時、戴梅君等藝人輪番上陣帶來精彩的演出。民眾隔天可至福壽山天池迎接日出，或於上午8點30分，接續在梨山賓館前廣場前參加升旗典禮，升旗典禮將由臺中市副市長陳子敬及交通部觀光局參山國家風景管理處長柯建興帶領舉行，在海拔近2,000公尺的梨山進行全臺灣海拔最高的升旗典禮，意義非凡，邀請民眾在大自然美景中體驗新年的感動。

觀旅局長林筱淇表示，今年欣逢2020台灣燈會在臺中，而且有別於以往的燈會開幕時間，今年的台灣燈會提前在12/21已於副展區-文心森林公園開燈，邀請全國民眾趁著元旦假期安排一趟遊玩臺中的旅程，既可以賞燈又可在和平區原鄉部落體驗泰雅文化，在空氣最好、風景最美的谷關和平地區品嚐梨山茶、高山蔬果及溫泉遊憩，感受中市和平區之美。

觀旅局進一步表示，本次和平區的跨年以「愛在谷關．點亮梨山」為主題，部分場域使用LED流星燈串，光亮梨山、谷關之美，營造歲末迎新之氛圍，另為推廣捐發票做公益，於活動指定時段，民眾可憑1張當期消費之發票，兌換摸彩券1張，就有機會將電器、3C產品等100項好禮帶回家；而在梨山元旦升旗典禮部分，將於當天上午7點30分發放號碼牌，前200名參加梨山元旦升旗典禮的民眾，可於8點20分憑號碼牌領取限量原風紀念圍巾，歡迎民眾上山跨年，體驗最特別的跨年，共同迎接2020的到來，谷關、梨山的特殊風情將為你創造滿滿的歡樂及感動的回憶。

►►更多「2020愛在谷關、點亮梨山」資訊請點此

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