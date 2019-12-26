元旦「福仙山」迎曙光！跨年還能抽機票、iPhone11、萬元住宿券

▲交通部觀光局邀請民眾至福隆、三仙台、阿里山迎接新年。（圖為2018年迎曙光現場／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

下周就是跨年夜，不少人都會規劃迎接元旦曙光，交通部觀光局邀請民眾至福隆、三仙台、阿里山迎接新年，據氣象局資料顯示，台灣第一道曙光將在元旦6時11分出現在台東三仙台。觀光局也在三地連線並安排各項活動，包括「最愛曙光音樂會」、「地球愛乾淨」、「蟹謝愛你」等，參與民眾有機會抽機票、iPhone11、萬元住宿券、米其林美食饗宴。

據中央氣象局資料顯示，今年台灣本島最早第一道曙光在6時11分出現台東三仙台，而日出時間則為6時35分；接下來是在東北角的福隆，日出時間為6時37分，接續阿里山日初則在7時04分。觀光局將透過電視、網路直播連線三地，將三地塑造為看日出迎曙光、愛你愛妳、祈福許願氛圍。

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觀光局表示，東部海岸國家風管處將在三仙台於跨年夜9時舉辦「跨年觀星活動」，元旦凌晨4時規劃「最愛曙光音樂會」、「地球愛乾淨」、「蟹謝愛你」等系列單元，現場打卡按讚就有機會抽到立榮假期套票(台北-台東來回機票加雙人住宿)及iPhone11、GPS運動手環等精美好禮。

▲▼交通部觀光局邀請民眾至福隆、三仙台、阿里山迎接新年。（圖為2018年迎曙光現場／觀光局提供）

東管處今年特別設計「徵求愛你愛你 最愛是你夫妻檔」活動，入選者當天著情侶裝於會場拍照上傳粉絲專頁，就可獲得價值近萬元雙人住宿券及東海岸米其林美食饗宴。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦的「福隆迎曙光」，於福容大飯店福隆店-芙蓉廳舉行，除了有靈鷲山帶來一分鐘平安禪、敲鐘祈福儀式，當天參加活動就送福隆海洋溫泉五折券，還有免費住宿跟免費泡湯等大禮。

阿里山日出印象音樂會今年由嘉義縣政府主辦，規劃主題「愛你 愛你 交響情人夢」，於阿里山國家森林遊樂區對高岳車站辦理，邀請台北愛樂管弦樂團舉辦國際音樂盛會，並在阿里山現場，免費提供薑茶、暖暖包、毛帽等，還有特別贈送墨鏡，讓民眾迎曙光的同時，身子也暖呼呼的。

▲阿里山曙光。（圖／觀光局提供）