跨年、元旦全台天氣出爐！台北101、劍湖山、義大煙火秀最佳視角在這

▲跨年元旦天氣一覽。（圖／取自天氣風險 WeatherRisk臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

明後天就是跨年和元旦，許多人已經計畫好要去看跨年煙火秀與迎曙光，氣象達人彭啟明在臉書專頁整理跨年、元旦2天全台天氣，他表示，台北偶有飄雨機會，建議出門帶把傘，若想看101煙火秀，建議避開避開信義／基隆路口那側。

請繼續往下閱讀...

▲台北101最佳觀賞點。（圖／取自天氣風險 WeatherRisk臉書專頁）

彭啟明表示，跨年夜基隆東北角、宜蘭會下雨，台北正在轉乾冷，但偶有飄雨的機會，建議可以帶把傘出門，其他地方則是多雲到晴。

▲雲林劍湖山最佳觀賞視角。（圖／取自天氣風險 WeatherRisk臉書專頁）

針對全台3大煙火秀最佳觀賞視角，彭啟明同時給出建議。由於跨年夜台北風向為偏東風至東北風，因此觀看台北101煙火秀建議避開信義／基隆路口那側，因為煙霧會往四四南村方向飄散，且深夜仍有飄雨機會，因此建議攜帶雨具。

▲高雄義大跨年煙火最佳視角。（圖／取自天氣風險 WeatherRisk臉書專頁）

雲林跨年夜天氣多雲至晴，氣溫為15度至17度，但風勢較大，建議可以穿著防風外套，由於當晚吹北風，雲林劍湖山跨年煙火秀最佳觀賞視角避開南方較佳，劍湖山王字大飯店那側為煙霧飄散區。而高雄義大煙火秀義大世界跨年夜吹北風至西北風，建議避免站在東南方觀看，如義守大學就是煙霧飄散區。