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全台2020跨年晚會交通管制懶人包！想順利上車回家必看

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▲2020台北跨年,臺北最High新年城。（圖／台北市府觀傳局提供）

▲迎接2020年！台北將辦最High新年城跨年晚會。（圖／台北市府觀傳局提供）

實習記者蔡欣娣／綜合報導

跨年倒數，全台各地將舉辦熱血跨年活動帶領民眾迎接2020年，為了疏運跨年人潮，全台各地都將在跨年晚會周遭進行交通管制，台鐵更增開北部加班車共10班、中部2班、南部7班、宜蘭2班、花蓮2班。以下《ETtoday旅遊雲》整理出全台跨年交通懶人包，讓你歡樂跨年也能順利回家！

台北　【台北－2020台北最High新年城跨年晚會】

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臺北捷運
連續42小時（31日6時起至2020年1月1日24時，小碧潭站及新北投站除外)營運不收班

台灣大車隊計程車搭車點
往南港、汐止、基隆方向：請於松山路與忠孝東路口搭車（過捷運永春站方向）
往南港、文山、新店、中永和方向：請於基隆路與樂利路口搭車（往圓環方向）
往板橋、三重、蘆洲、五股、淡水、桃園方向：請於仁愛路與光復南路口搭車
往天母、士林、北投、大直方向：請於基隆路與松隆路口搭車

YouBike
31日17：00起：信義計畫區周邊13站暫停營運
31日19：00起：含前述13站，再增加附近7站（臺北市災害應變中心、象山公園、捷運信義安和站（4號出口）、基隆光復路口、仁愛延吉街口、三興公園及捷運信義安和（1號出口））暫停營運
管制期間導引停車場站：松山家商、富台公園、龍門廣場、捷運大安站、臺北醫學大學
2020年1月1日03：00起：前述20站恢復營運

淡海輕軌
自12月31清晨6時開始至2020年1月1日24時止，持續營運42小時不打烊。

散場接駁車（營運至2020年1月1日凌晨1時30分止）
1號線（往捷運臺北車站）：於仁愛路（延吉街－敦化南路）北側慢車道搭乘
2號線（往捷運公館站）：於基隆路2段（文昌街－光復南路）搭乘
3號線（往木柵、景美地區）：於松德路西側（虎林街-信義路）搭乘

市府轉運站及地下連通道管制
市府轉運站：自31日19時30分起車輛管制禁止進入，旅客須至管制區外的替代站位搭車，連通道管制。
市府轉運站地下連通道：自31日21時起分階段關閉，2020年1月1日凌晨5時重新開放。
微風信義地下連通道：自31日22時關閉，2020年1月1日起則依平日時間開放（統一時代百貨、微風信義百貨於上午11時開放）。
台北101／世貿捷運站地下連通道：自12月31日22時關閉，2020年1月1日凌晨3時重新開放。 

▲台北市跨年晚會31日晚間將實行三階段交管，美麗華周遭也將進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼31日晚間美麗華周遭也將進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市跨年晚會31日晚間將實行三階段交管，美麗華周遭也將進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

桃園　【桃園－2020愛在桃園幸福美好跨年晚會】

台灣大車隊計程車搭車點
請於高鐵站前東路與青山路口搭車（桃園高鐵計程車排班站於12/31營業結束後淨空）

桃園捷運
普通車將連續41小時不打烊，從12/31早上6點營運至隔天1/1晚上11點，直達車則維持原時刻表。

▲雲林縣警局在劍湖山周邊等12處設置交通管制點，示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劍湖山世界2020年跨年煙火秀，將以煙火加上極光秀，施放時間長達566秒。（圖／劍湖山世界提供）

雲林　【劍湖山世界主題樂園「 2020就愛你」主題煙火秀】

劍湖山周遭等12處設置交通管制點
古坑中華路與雲199線交岔口；永光中山路與文昌路口；雲212線與雲199線交岔口；雲212與文昌路交岔口（全家便利商店）；雲212線與永光外環道口；雲210線與永光外環道口（永光安養院前）；雲210線與雲199線交岔口（庵古坑咖啡）；雲212線與雲209線路口（往劍湖山方向入口）；光昌路246巷口；台3線與158乙線交岔口；台3線與永興路岔路口；雲210線與慈光寺劍湖旁產業道路口。

嘉義　【嘉義－迎接2020全嘉藝起來跨年晚會】

台灣大車隊計程車搭車點
往嘉義高鐵站方向：請於高鐵BRT上下車地點－千葉火鍋嘉義店搭車（將以巡迴方式疏運）
往國道一號方向：請於東吳高職搭車（將以巡迴方式疏運）
往國道三號方向：請於霖園長青公園搭車（將以巡迴方式疏運）
往嘉義市區火車站方向：請於嘉義家職搭車（將以巡迴方式疏運）

台南　【台南－2020台南好Young跨年活動】

台灣大車隊計程車搭車點
請於台南第三信用合作社（中正路7號）前搭車

▲▼夢時代購物中心,義大世界跨年交管 。（圖／高市交通大隊提供）

▲▼高雄夢時代跨年將實行交管三階段。（圖／高市交通大隊提供）

▲▼夢時代購物中心,義大世界跨年交管 。（圖／高市交通大隊提供）

高雄　

【高雄－愛．Sharing高雄夢時代跨年派對】

台灣大車隊計程車搭車點
請於興發路段（夢時代建築後方）搭車

夢時代購物中心時間、路線及疏導管制措施如下：
一、員警將視現場周邊交通狀況，配合交通局彈性實施三階段管制措施，以利人車潮續進及疏散，範圍如下：
(一) 第一階段(12月31日8時起)：時代大道(中山三路至中華五路及中華五路至成功二路) 實施疏導管制。
(二) 第二階段(12月31日16時起，視實際交通狀況執行)：中華五路（正勤路至舊凱旋四路）實施疏導管制。
(三) 第三階段(12月31日16時起，視實際交通狀況執行)：成功二路(含)以東；林森四路(不含) 以南；中山三路段(民權二路以南含、民權二路以北不含)以西；舊凱旋四路(含)以北實施疏導管制。

二、大眾運輸規劃：
(一)捷運於108年12月31日尖峰班距3分鐘一班，捷運紅橘線延長至109年1月1日2時發末班車。
(二)輕軌於108年12月31日尖峰班距10分鐘一班，輕軌延長營運時間至109年1月1日1時30分發末班車。
(三)加班公車延駛至109年1月1日2時，延駛路線包含：12、69、紅2、紅3、紅9、三多幹線(70)、環狀幹線(168)、中華幹線(205)。

▲義大世界跨年。（圖／義大世界提供）

▲義大世界跨年也將進行交通管制。（圖／義大世界提供）

另外，「2020紫耀義大 享樂由你跨年活動」交通疏導管制措施如下：
1、 交通管制範圍：
(1) 規劃7處管制點：1、澄觀路與水管路口。2、水管路與義大二路口。3、義大二路與學城路口。4、186甲（翠屏岩）。5、學城路與高46線路口。6、186甲(平安橋)。7、水管路與仁林路口。
(2) 管制範圍以該晚會會場為中心，向外延伸至7處管制點，劃設為管制區域。

2、義大世界跨年當天將實施三階段的交通管制措施：
第一階段預計從12/31晚上20點開始管制小自客車進入園區，機車則從晚上23點開始管制
第二階段實施於1/1凌晨0點至凌晨1點之間，此時段只開放接駁車和機車離場
第三階段為凌晨1點之後，開放汽車由義大二路方向出城。

3、 12/31晚上（預計20：00）管制點啟動後，無證件汽車將無法進入義大世界園區，可改停至永達技術學院的臨時停車場，並搭乘免費接駁車進入，接駁車行駛時間為12：00～23：40。散場後亦請至第一停車場搭乘往永達臨時停車場的接駁車，前往取車。

4、 散場時，將進行人車分流，搭乘接駁車民眾一律至學城路戶外第一停車場搭車。水管路、義大二路、學府路、學城路等路段二側嚴禁違規停車，並將加強取締及拖吊。

▼台灣大車隊計程車，全台2020跨年活動搭車位置總覽。（圖／台灣大車隊提供）*點圖可放大

▲▼台灣大車隊計程車，全台2020跨年活動搭車位置總覽。（圖／台灣大車隊提供）

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